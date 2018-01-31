البت في دراسات كنسرسيوم بركس الدولي وشركة 'مبنا' لتطوير مخزن حقل كرنج

طهران/30كانون الثاني/يناير- ارنا - قامت لجنه مستشاري ادارة مخازن البلاد بالبت في خطط الدراسات التي قدمها كل من كنسرسيوم بركس الدولي وشركة 'مبنا' لتطوير مخزن آسماري في حقل كرنج.

وقدمت شركات مختلفة خطط دراساتها لتطوير هذا المخزن الذي من المقرر ان يتم التوقيع علي اتفاقية تطويره وفقا للصياغة التي حددتها الشركة الوطنية للمناطق النفطية للبلاد للاتفاقيات. وقد اختارت الشركة الوطنية للمناطق النفطية للبلاد خطط دراسات لشركتي مبنا وكنسرسيوم بروكس الدولي باعتبارهما الاقرب الي خطتها المقترحة.
كما طرح اوائل الاسبوع الجاري في لجنة المستشارين لادارة مخازن شركة النفط الوطنية الايرانية، مشروع تطوير حقل دهلران من قبل شركة وينترسهل الالمانية.
وتمت دراسة خطط هذه الشركات في جلسة مستشاري ادارة مخازن البلاد بحضور مدير التخطيط لشركة النفط الوطنية ومساعد دراسات خطط الموارد الهيدوركوربونية واعضاء لجنه مستشاري ادارة المخازن وبعض اعضاء مجموعة العمل التفاوضية حيث ان الاعضاء قدموا وجهات نظرهم بشان هذه الخطط المقترحة.
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اقتصاد

تطوير المخازن

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البت في دراسات كنسرسيوم بركس الدولي وشركة

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