زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

واوضح محمد خزاعي في كلمة له خلال الدورة الثالثة لمنتدي الفرص التجارية والاستثمارية بين ايران والصين اليوم الثلاثاء، في طهران أن ايران تغطي اكثر من 8 بالمئة من احتياجات الصين للطاقة والمشتقات النفطية والغاز لافتا الي أن صادرات الخام الايراني الي الصين بلغت 11 مليار دولار سنويا وهذا الحجم، هو الاعلي في العقد الاخير.

يشار إلي أن أعمال المنتدي تشمل إقامة ندوات وورشا تخصصية في إطار بحث الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران والصين فضلا عن مناقشة القضايا الحقوقية للعلاقات التجارية وإقامة ورشة للتمويل واستصدار خطابات الضمان من المؤسسات المالية والبنوك الصينية.

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