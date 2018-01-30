مساعد وزير الاقتصاد:

زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

طهران/30كانون الثاني/يناير/ ارنا- قال' محمد خزاعي ' رئيس مؤسسة الاستثمار مساعد وزير الاقتصاد الايراني ان مجموع الاستثمارات التي وظفتها الشركات الصينية بشكل مباشر في ايران بلغت نحو 2.3 مليارات دولار خلال نحو 4 سنوات في حين كانت لاتتجاوز 110 ملايين دولار خلال الفترة من1996 وحتي 2013.

واوضح محمد خزاعي في كلمة له خلال الدورة الثالثة لمنتدي الفرص التجارية والاستثمارية بين ايران والصين اليوم الثلاثاء، في طهران أن ايران تغطي اكثر من 8 بالمئة من احتياجات الصين للطاقة والمشتقات النفطية والغاز لافتا الي أن صادرات الخام الايراني الي الصين بلغت 11 مليار دولار سنويا وهذا الحجم، هو الاعلي في العقد الاخير.
يشار إلي أن أعمال المنتدي تشمل إقامة ندوات وورشا تخصصية في إطار بحث الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات التجارية والمصرفية بين إيران والصين فضلا عن مناقشة القضايا الحقوقية للعلاقات التجارية وإقامة ورشة للتمويل واستصدار خطابات الضمان من المؤسسات المالية والبنوك الصينية.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

اقتصاد

مؤسسة الاستثمار

الفرص التجارية

الاستثمارات الصينية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

خلال استقباله المبعوث الاممي في الشان العراقي

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

أحدث الأخبار

زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

مساعد وزير الاقتصاد:

زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

الملتقي الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين ايران العالم العربي

الملتقي الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين ايران العالم العربي

المؤتمر الثالث للنواب العامين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي ينطلق في إسلام آباد

المؤتمر الثالث للنواب العامين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي ينطلق في إسلام آباد

شافعي يقترح تعاون ايران والصين في مجال الاغذية الحلال

شافعي يقترح تعاون ايران والصين في مجال الاغذية الحلال

القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران، تشكل ارضية خصبة للتعاون الدولي

وزير الصناعة:

القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران، تشكل ارضية خصبة للتعاون الدولي

موضوعات مرتبط