الملتقي الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين ايران العالم العربي

وقال الدكتور'احسان قبول' سكرتير الملتقي في تصريح له ان من محاور الملتقي الذي يستمر ليوم واحد دراسة العلاقات التاريخية بين اللغتين الفارسية والعربية ودورهما في التعاملات الثقافية والادبية بين ايران والعالم العربي وكذلك تاثير تعليم اللغة الفارسية والعربية ودورها في الحوارات الثقافية والادبية بينهما.وكذلك دراسة نصوص تعليم اللغة الفارسية والعربية وتاثيرها علي العلاقات الثقافية بين ايران والعالم العربي .

واضاف 'احسان قبول' في ما يخص محاور الملتقي سيلقي سبعة من الضيوف الاجانب من لبنان و العراق وتونس وكذلك 11 من اساتذة جامعات فردوسي وطهران و تربيت مدرس وجامعة المصطفي العالمية كلماتهم بهذا الشأن.

انتهي **م م** 1837

