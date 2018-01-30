المؤتمر الثالث للنواب العامين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي ينطلق في إسلام آباد

وقد تم إختيار الحكومة الباكستانية رئيسا لمنظمة التعاون الإقتصادي (ECO) لهذه الدورة منذ شباط/فبراير 2017.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني 'رضا رباني' خلال مراسم إفتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، علي ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي (ECO) في سبيل ضمان الرفاهية لشعوب الدول الأعضاء بهذه المنظمة مصرحا/ 'ان تحقيق التنمية لا يتسني من دون إرساء الإستقرار الإقليمي'.

كما قدم رباني خلال كلمته شرحا عن الإجراءات المتخذة من قبل باكستان ضد مهربي السلع والمخدرات مؤكدا ضرورة الإرتقاء بمستوي التعاون بين الحكومات وكذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وحسبما أفادت إرنا، كان من المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر الإقليمي مساعد النائب العام الايراني 'محمد مصدق' علي رأس وفد قضائي لكن تم إلغاء رحلته بسبب الظروف الجوية غير المساعدة في طهران وإلغاء الرحلات الجوية.

يذكر، ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدي باكستان 'مهدي هنردوست' يشارك هذا المؤتمر تمثيلا عن إيران.

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