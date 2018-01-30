شافعي يقترح تعاون ايران والصين في مجال الاغذية الحلال

واضاف شافعي اليوم الثلاثاء في الملتقي الثالث للفرص التجارية والاستثمارية بين ايران والصين، ان التبادل التجاري بين البلدين يتم عبر التبادل الجزئي والكلي والالكتروني، و ان تعاون اقتصاد البلدين يتم وبقوة في أكثر المجالات بمافيها الصناعية والسياحية والطاقات المتجددة والنقل والاتصالات والاستثمار في هذه المجالات.

واشار شافعي الي مساعي الصين لاحياء 'طريق الحرير' وقال ان غرف التجارة ل 67 بلدا، انضمت الي غرفة طريق الحرير، وغرفة ايران تتولي منصب نائب رئيس الغرفة.

وأعرب شافعي عن امله في المزيد من تطوير العلاقات الودية بين ايران والصين في المجالات السياسية والاقتصادية، وقال ان موضوع التعاون المشترك في مجال الاغذية الحلال من المواضيع المهمة حاليا في العالم، وبامكان ايران والصين بدء تعاون جديد في هذا المجال .

وأكد رئيس غرفة ايران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، علي ان الاستثمار المشترك، يساعد علي ديمومة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين معربا عن امله بالمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين وذلك باستمرار دعم مشاركة المستثمرين من القطاعات الخاصة الايرانية والصينية.

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