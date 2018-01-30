وزير الصناعة:

القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران، تشكل ارضية خصبة للتعاون الدولي

طهران/30كانون الثاني/يناير/ارنا- قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة «محمد شريعتمداري» ان القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران تشكل فرصة مناسبة للتعاون الدولي سيما في مجال انتاج الصلب.

واضاف شريعتمداري اليوم الثلاثاء خلال ملتقي «آفاق سوق صناعة الصلب والمناجم في ايران» ان سعة انتاج صهر الحديد كانت تبلغ في السنوات الاولي من انتصار الثورة الاسلامية نحو 500 الف طن، فيما ازدادت لتتجاوز حاليا 30 مليون طن سنويا.
وصرح ان ايران تحتل المركز الرابع عشر عالميا في انتاج الصلب موكدا علي ضرورة اتخاذ خطوات كبيرة لبلوغ حجم الانتاج 55 مليون طن في السنوات الثماني المقبلة.
وفيما دعا كافة المستثمرين الاجانب الي المشاركة في مختلف مراحل انتاج الصلب اكد اننا نرحب بهم لتحقيق هدفنا المتمثل في توسيع صناعة الصلب.
وتابع شريعتمداري قائلا ان صناعة الصلب تمكنت من تصدير 30 في المائة من منتجاتها معتبرا ذلك نقطة قوة لها و اضاف ان انتاج الصلب حقق نموا بنسبة 20 في المائة في العام الماضي.
وفي جانب اخر من تصريحاته اكد شريعتمداري علي ضرورة التعاون مع الاطراف الدولية في مجال اكتشاف مصادر جديدة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
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اقتصاد

وزير الصناعة

القيمة المضاعفة

انتاج الصلب

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القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران، تشكل ارضية خصبة للتعاون الدولي

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