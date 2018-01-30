شركة بيجو الفرنسية تدعو ايران الي المشاركة في مشروع انتاج السيارات في الجزائر

وخلال اجتماع رجال الصناعة و مدراء شركة بيجو و ايكاب (شركة مشتركة بين ايران خودرو لصناعة السيارات و بيجو) اضاف يانيك بزارد اليوم الثلاثاء انه في كلا الحالتين ستكون ايران عضوا في مشروع انتاج بيجو و تصديرها الي الجزائر.

واوضح ان شركة بيجو انشأت فريقا جديدا بهدف توسيع دائرة البيع .

وفيما نوه بان ايران لديها امكانيات تمكنها من المنافسة في مجال الطاقة و القوي العاملة، اكد ان شركة بيجو تريد تطبيق كافة معايير جودة انتاج السيارات في ايران.

واشار الي التعاون مع شركة ايران خودرو لصناعة السيارات و اضاف ان شركة ايكاب مرشحة للتعاون معنا في مشروع انتاج 70 الف سيارة في مدينة اوران الجزائرية.

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