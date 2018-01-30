شركة بيجو الفرنسية تدعو ايران الي المشاركة في مشروع انتاج السيارات في الجزائر

طهران/30كانون الثاني/يناير/ارنا- اقترح نائب مديرعام شركة بيجو لصناعة السيارات في شؤون الشراء، انتاج قطع الغيار في ايران لتصديرها الي الجزائر واضاف ان هناك خيار اخر ايضا وهو تدشين خط الانتاج في الجزائر و في كلا الحالتين تكون ايران عضوا في المشروع.

وخلال اجتماع رجال الصناعة و مدراء شركة بيجو و ايكاب (شركة مشتركة بين ايران خودرو لصناعة السيارات و بيجو) اضاف يانيك بزارد اليوم الثلاثاء انه في كلا الحالتين ستكون ايران عضوا في مشروع انتاج بيجو و تصديرها الي الجزائر.
واوضح ان شركة بيجو انشأت فريقا جديدا بهدف توسيع دائرة البيع .
وفيما نوه بان ايران لديها امكانيات تمكنها من المنافسة في مجال الطاقة و القوي العاملة، اكد ان شركة بيجو تريد تطبيق كافة معايير جودة انتاج السيارات في ايران.
واشار الي التعاون مع شركة ايران خودرو لصناعة السيارات و اضاف ان شركة ايكاب مرشحة للتعاون معنا في مشروع انتاج 70 الف سيارة في مدينة اوران الجزائرية.
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شركة بيجو الفرنسية تدعو ايران الي المشاركة في مشروع انتاج السيارات في الجزائر

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