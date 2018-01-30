مساعد شركة إنتاج وتوزيع الطاقة:

إستهلاك الكهرباء في ايران بلغ 3 أضعاف المعدل العالمي/ ضرورة رفع مستوي كفاءة الأجهزة والصناعات

طهران/ 30 كانون الثاني/ يناير – إرنا – أشار مساعد شركة إنتاج وتوزيع الطاقة الايراني إلي إرتفاع نسبة إستهلاك الكهرباء في ايران 3 أضعاف المعدل الاستهلاكي العالمي مؤكداً علي ضرورة رفع مستوي كفاءة الأجهزة والصناعات المحلية.

و خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي أقامته الرابطة العلمية الايرانية للطاقة اليوم الثلاثاء بالتركيز علي مواضيع «الطاقة والأمان والبيئة» أشار محمد رضا حقي فام إلي المدّ الاستهلاكي المتزايد للطاقة في العالم وقال: إنه رغم النموالاقتصادي المتواصل للدول العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي(OECD)إلّا أنّ معدل استهلاكها للطاقة بات تحت السيطرة ولم يلحظ إرتفاعاً مقابل باقي الدول ومنها ايران التي شهدت إرتفاعاً في نسبة الاستهلاك.
وأضاف حقي فام بأنّ ايران اُدرجت ضمن لائحة الدول ال17 الأكثر إستهلاكاً للطاقة في العالم عام 2015 حيث بلغت نسبة استهلاكها 3 أضعاف المعدل العالمي ورغم إنخفاض إجمالي إستهلاك الطاقة في العالم إلّا أنه ازداد في بعض دول الشرق الاوسط.
ولفت مساعد شركة إنتاج وتوزيع الطاقة الايراني الي الكفاءة المتدنية للأجهزة الكهربائية والتي أدّت الي ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة والخدمات وإلي إستهلاك حاضنات الطاقة التي تتحول إلي طاقة كهربائية بدعم مالي حكومي هائل مؤكداً علي ضرورة مراقبة استهلاك المواطن والصناعات للطاقة الكهربائية في الساعات الأكثر إستهلاكاً.
كما إعتبر حقي فام الكفاءة المتدنية للأجهزة المستفاد منها في شتي الصناعات وطريقة إستهلاك المُواطن للطاقة الكهربائية ومبلغ فواتيرها جميعاً ذات تأثير ملموس علي عملية مراقبة الحكومة لاستهلاك الكهرباء.
وقال حقي فام: نحن لدينا قانون راقٍ جداً في هذا المجال لكننا لم نطبق حتي 10 بالمائة منه فإذاً لاتنقصنا تشريعات وقوانين إنما الأمر يعود إلي عدم قيام المنظمات بمسؤولياتها تجاه هذه التشريعات.
علماً بأنّ المؤتمر الدولي للتقنية وإدارة الطاقة يقام بهدف تعزيز وتنمية المعارف ذات الصلة بالطاقة ورفع المستوي المعرفي للأخصائيين المحليين والأجانب بمشاركة أساتذة جامعيين ومسؤولين من وزارة الطاقة ومن مركز الطاقات المدوّرة التابع لقسم العلوم والتقنية التابع لمكتب رئيس الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء تتخلله إجتماعات تخصصية ومحاضرات عامة تتطرق إلي أهم الملفات ذات الصلة بتحديات الطاقة في ايران والعالم والطاقات المدوّرة.
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اقتصاد

استهلاك الطاقة

مؤتمر دولي

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إستهلاك الكهرباء في ايران بلغ 3 أضعاف المعدل العالمي/ ضرورة رفع مستوي كفاءة الأجهزة والصناعات

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