بوتين في رسالة لمؤتمر سوتشي: المنتدي يدعو لتوحيد الشعب السوري

وجاء في رسالة الرئيس الروسي التي قرأها وزير الخارجية سيرغي لافروف: 'السيدات والسادة، يسرني أن أرحب بجميع المشاركين في مؤتمر سوتشي والمراقبين وضيوف مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنتدي يهدف إلي إعادة توحيد الشعب السوري بعد نحو سبع سنوات من النزاع المسلح الذي أودي بحياة مئات الآلاف من الناس، وأجبر الملايين من الناس علي ترك وطنهم'.

وأضاف أنه 'فرصة جيدة للعودة إلي حياة سلمية وطبيعية' في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي في كلمته: 'نيابة عن نفسي، أود أن أعبر عن امتناننا المخلص لزملائنا من إيران وتركيا والأمم المتحدة علي التحضير الجيد لهذا المؤتمر'.

وتابع قائلا: 'هذا المؤتمر فريد من نوعه، لأنه يجمع أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة للمجتمع السوري، ولابد أن نبدأ من غرس الثقة المتبادلة بيننا، واقترح نيابة عن البلدان الضامنة أن يكون يكون ألكسندر لافرينتييف، أن يساهم في تنظيم عمل هذا المؤتمر، وأرجو تأييد هذا المقترح'.

انتهي** 2344

