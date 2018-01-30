توقيع مذكرة تعاون مشترك بين بلدية قزوين وشركة من كوريا الجنوبية

و قال 'علي صفري' رئيس بلدية قزوين علي هامش التوقيع: ان موضوع النفايات وتدويرها في ايران يعتبر من العقبات المهمة متمنيا ان يتم تجاوزها بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال.

واضاف ان الاستعانة بتجارب الشركات المختصة في مجال تدوير النفايات يعيننا علي حل الكثير من المشاكل التي تسببها النفايات في المدن ونأمل بتوقيعنا علي مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية، حل معضلة النفايات في مدينة قزوين.

وقال 'بارك دا هيونغ' مديرعام شركة 'تكزارسيورس' الكورية ان كوريا الجنوبية كانت هي الاخري تعاني من معضلة تدويرالنفايات لكنها و بزمن قياسي استطاعت التغلب عليها.

واضاف ان مشاكل تدوير النفايات، قابلة للحل ونتمني بالتعاون المشترك حلها في مدينة قزوين باقل زمن ممكن و باستخدام أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال.

انتهي**م م**2344

