توقيع مذكرة تعاون مشترك بين بلدية قزوين وشركة من كوريا الجنوبية

قزوين/30كانون الثاني/ يناير/ارنا – تم التوقيع علي مذكرة تعاون مشترك في مجال عمليات تدوير نفايات المدن بين بلدية مدينة قزوين (شمال ايران) وشركة تكزارسيورس الكورية الجنوبية.

و قال 'علي صفري' رئيس بلدية قزوين علي هامش التوقيع: ان موضوع النفايات وتدويرها في ايران يعتبر من العقبات المهمة متمنيا ان يتم تجاوزها بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال.
واضاف ان الاستعانة بتجارب الشركات المختصة في مجال تدوير النفايات يعيننا علي حل الكثير من المشاكل التي تسببها النفايات في المدن ونأمل بتوقيعنا علي مذكرة التفاهم مع الشركة الكورية، حل معضلة النفايات في مدينة قزوين.
وقال 'بارك دا هيونغ' مديرعام شركة 'تكزارسيورس' الكورية ان كوريا الجنوبية كانت هي الاخري تعاني من معضلة تدويرالنفايات لكنها و بزمن قياسي استطاعت التغلب عليها.
واضاف ان مشاكل تدوير النفايات، قابلة للحل ونتمني بالتعاون المشترك حلها في مدينة قزوين باقل زمن ممكن و باستخدام أفضل ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

اجتماعي

بلدية قزوين

تدوير نفايات

مذكرة تعاون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين بلدية قزوين وشركة من كوريا الجنوبية

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

خلال استقباله المبعوث الاممي في الشان العراقي

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

أحدث الأخبار

زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

مساعد وزير الاقتصاد:

زيادة بمقدار20 ضعفا في الاستثمارات الصينية داخل البلاد

الملتقي الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين ايران العالم العربي

الملتقي الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين ايران العالم العربي

المؤتمر الثالث للنواب العامين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي ينطلق في إسلام آباد

المؤتمر الثالث للنواب العامين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإقتصادي ينطلق في إسلام آباد

شافعي يقترح تعاون ايران والصين في مجال الاغذية الحلال

شافعي يقترح تعاون ايران والصين في مجال الاغذية الحلال

القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران، تشكل ارضية خصبة للتعاون الدولي

وزير الصناعة:

القيمة المضاعفة للانشطة الاقتصادية في ايران، تشكل ارضية خصبة للتعاون الدولي

موضوعات مرتبط