مساعد وزير النفط: صادرات الغاز الي دول الجوار ضمان لامن ايران

طهران/ 30 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المدير العام للشركة الوطنية للغاز، ان توقيع عقود لتصدير الغاز الايراني الي دول الجوار، تساعد علي ارتباط أمن دول المنطقة بعضها بالبعض الاخر، وهذا الموضوع يعد نقطة مهمة لضمان أمن ايران.

واوضح حميد رضا عراقي اليوم الثلاثاء حول صادرات الغاز الايراني، ان صادرات الغاز الايراني الي مدينة البصرة جنوب العراق، ستبدأ في المرحلة الأولي بتصدير 7 ملايين مترمكعب، وسيرتفع حجم الصادرات في المرحلة الثانية الي 15 مليون مترمكعب، فيما سيصل في المرحلة النهائية ، الي 25 مليون مترمكعب يوميا.
وبشان استخدام الكفاءات الايرانية لتدشين الخط السادس لتصدير ونقل الغاز، قال المدير العام للشركة الوطنية للغاز: حولنا اجزاء مختلفة من هذا المشروع للمقاولين الايرانيين الذين نجحوا في تنفيذه في الموعد المحدد.
صادرات الغاز الايراني الي العراق عن طريق الخط السادس العام لنقل الغاز، يعد حاليا من المشاريع ذات الأولوية في ايران ، وستجري عمليات تصدير الغاز عبر هذا الانبوب من نقطتين احداها باتجاه بغداد من مدينة 'نفت شهر' (غرب البلاد) والاخري من خرمشهر وشلمجه (جنوب ) الي البصرة .
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مساعد وزير النفط: صادرات الغاز الي دول الجوار ضمان لامن ايران

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