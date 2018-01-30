زنكنة: إستحالة تنفيذ مشروع مد الغاز الي الهند المنافس لمشروع «السلام» لمد أنبوب الغاز الايراني

وفي حديث لبيجن زنكنه وزير النفط الايراني حول مشروع مد انبوب نقل الغاز من تركمنستان الي الهند يدعي اختصاراً “تابي” بتمويل سعودي قال: هنالك عقبات جادة تحول دون تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف زنكنه بأنّ الجانب الباكستاني قد قصّر في تنفيذ مشروع مد انبوب الغاز الايراني إلي باكستان ولم يبدِ تعاوناً فضلاً عن مساعي السعودية والولايات المتحدة لوضع عراقيل أمام تنفيذ هذا المشروع الحيوي لايران.

وتطرق زنكنه الي الغضب والاستياء السعودي جراء توقيع الاتفاق النووي وإزالة العقوبات المفروضة علي ايران مشيراً الي المساعي المكثفة للسعودية الهادفة الي منع التألق الايراني في سوق الطاقة العالمي، والتي باءت محاولاتها حتي الآن بالفشل.

وأشار وزير النفط الايراني إلي نماذج من العراقيل التي وضعتها السعودية منها صد ايران عن التقدم في مجال الاقتصاد والطاقة وتهديد ناقلات النفط الأجنبية الشاحنة للنفط الايراني بعدم السماح لها بابرام عقود مع السعودية ومنح هذا البلد تخفيضات ملحوظة للزبائن الاوروبيين والآسيويين لابعادهم عن سوق الطاقة الايراني.

وقال زنكنة بأنّ السعودية في خطوة مماثلة جديدة أعلنت عن تمويلها لمشروع مد الغاز من تركمنستان الي الهند عبر أفغانستان وباكستان والذي تبلغ تكلفته بين 7.5 حتي 10 مليارات دولار أعلن عنه «مقصد بابايف» مساعد رئيس الوزراء التركماني نقلاً عن وكالة «اسبوتنيك» الروسية، الأمر الذي إعتبره الخبراء خطوة سعودية معادية لسوق الطاقة الايرانية.

علماً بأنّ قربان قلي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان بعث رسالة شكر إلي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أعرب فيها عن بالغ شكره للمملكة لهذا التمويل الذي وفره صندوق التنمية السعودي بهدف استثماري لمد اُنبوب نقل الغاز من تركمنستان الي الهند عبر افغانستان وباكستان والذي يبلغ طوله 1078 ميلاً ينقل يومياً90 مليون متر مكعب من الغاز أي 30 مليار متر مكعب سنوياً.

إنتهي** ع ج**2344

