ما يتوجب علي الولايات المتحدة واوروبا القيام به قبل الحديث عن خوض حوار بشأن برنامج ايران الصاروخي

وفي مقال كتبه حسين موسويان الباحث المتفوق في جامعة برينسون حول إلحاح الغرب وخاصة الولايات المتحدة علي خوض حوار صاروخي مع ايران قال: إنّ دونالد ترامب أعلن عن أحد الأسباب الرئيسة لمعارضته الإتفاق النووي وهي الاستراتيجية الصاروخية الايرانية، وسياسة ايران الاقليمية، مشيراً إلي بدء الدول الاوروبية مشاطرتها الرأي للرئيس الامريكي حول البرنامج الصاروخي الايراني لإلهاء ترامب عن التطرق الي الاتفاق النووي وحثه علي الالتزام به.

وكتب موسويان في مقاله أنّ الدول الاوروبية والولايات المتحدة رفضت توصية ايرانية عام 2011 قبل توقيع الاتفاق النووي ترمي الي خوض مفاوضات في جميع الملفات المختلف عليها إلّا أنّ تلك الدول رفضت الطلب الايراني وأصرّت علي حصر المفاوضات علي الملف النووي. لكن الواقع انقلب اليوم تماماً حيث باتت الدول الاوروبية وأميركا نفسها تطالب بإلحاق ملفات اُخري للتفاوض علي غرار الملف النووي.

وبذلك رأي حسين موسويان ضرورة أخذ الحقائق التالية بعين الاعتبار قبل الحديث عن خوض أية مفاوضات صاروخية مع ايران:

أولها: إنّ الاتفاق النووي اُبرم بعد اتفاق شامل بين اميركا والدول الخمس وبقرار صادر عن مجلس الأمن يناير 2016 ولم تدخر ايران جهداً في تطبيق مفاد الاتفاق في حين أنّ الرئيس الأمريكي خلال العام المنصرم حاول مراراً التطاول علي الاتفاق والخروج عنه. فكيف يتوقع المجتمع الدولي من ايران أن تثق بالولايات المتحدة بشأن ملفات جديدة اُخري.

ثانياً: لقد فرضت الدول الاوروبية والولايات المتحدة حظراً تسليحياً علي ايران وتركت المجال مفسوحاً أمام بيع مئات مليارات الدولارات من الأسلحة لمنافسي ايران الاقليميين كاسرائيل والسعودية ما أدي الي قلب الموازنة التسليحية في المنطقة ناهيك عن إمتلاك السعودية لصواريخ يصل مداها إلي 4 آلاف كيلومتر فيما لايتجاوز المدي الصاروخي الايراني ألفي كيلومتر.

ثالثاً: ساندت الولايات المتحدة واوروبا والدول الاقليمية المتحالفة مع الغرب إعتداء صدام العسكري علي الاراضي الايرانية ما فرض حرباً استمرت 8 سنوات فضلاً عن مساندة هذه الدول لصدام في قصفه الصاروخي لايران في تلك الحقبة وإستعمال الأسلحة الكيماوية ضدها إضافة إلي إنتهاج حكومة ترامب اليوم خطة تغيير النظام في ايران وفرضها عقوبات علي هذا البلد و إطلاق السعودية تصريحات جهرية تدعو الي جرّ الصراع الي الداخل الايراني ومساندتها للجماعات الارهابية وحثها هي واسرائيل الولايات المتحدة علي شن هجوم عسكري ضد ايران. فيا تري هل الاوروبيون والأمريكيون مستعدون وفقاً لميثاق الاُمم المتحدة لإحترام السيادة الايرانية والكف عن سياسة التهديد ومنطق تغيير النظام في هذا البلد.

رابعاً: قضية إمتلاك اسرائيل للأسلحة النووية وعضوية ايران في معاهدة NPT وضرورة التزام الولايات المتحدة واوروبا بشرق اوسط فارغ من الاسلحة النووية.

خامساً: إنّ إطلاق مثل هذه التهديدات الحقيقية والجادة جعلت ايران تشكك في نوايا هذه الدول الغربية عندما تتحدث عن خوض مفاوضات مع ايران بشأن برنامجها الصاروخي. امتلاك ايران القوة الصاروخية والدفاعية ضرورة لايمكن التخلي عنها بتاتاً فلولاها ستواجه صعوبات في حفظ سيادتها وأمن أراضيها.

وكتب موسويان: إنني في الآونة الأخيرة خلال إجتماعي بالمسؤولين الايرانيين لاحظتُ بأنهم علي علم تماماً لما تخفيه الولايات المتحدة من نوايا شريرة تهدف الي التمهيد لشن حرب ضد ايران بعد إعلانها رسمياً سياسة تغيير النظام في ايران ومساعيها لإيقاف البرنامج الصاروخي الايراني الدفاعي ونسف الاتفاق النووي وزيادة نسبة العقوبات.

إنتهي** ع ج**2344

