انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي

طهران/ 30 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - انطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص يعكسون شرائح من المجتمع السوري واشخاص من المعارضات الخارجية.

واستكملت في مدينة سوتشي الروسية التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي افتتح رسمياً اليوم مع اكتمال وصول المشاركين في المؤتمر.
ويشارك في المؤتمر نحو 1600 شخص يعكسون شرائح من المجتمع السوري وأشخاص من المعارضات الخارجية.
وأشارت مصادر روسية إلي أنه تمت دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة فضلاً عن عدد من الدول منها مصر والعراق ولبنان وكازاخستان لحضور المؤتمر بصفة مراقبين إضافة إلي الدول الضامنة لاتفاقات أستانا والمبعوث الأممي الخاص إلي سورية ستافان دي ميستورا.
ويشارك في التغطية الإعلامية للمؤتمر نحو 500 صحفي يمثلون 27 دولة.
المصدر: مواقع خبرية
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انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي

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