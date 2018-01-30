الجيش السوري يدمر عربات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور

طهران/ 30 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - تابعت وحدات الجيش السوري العاملة في دير الزور عملياتها في مطاردة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” للقضاء علي البؤر المتبقية في الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح ل سانا بأن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها علي ما تبقي من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي ومطاردة فلوله الهاربة في عمق بادية الميادين بريف دير الزور ودمرت لهم 5 عربات مزودة برشاشات وقضت علي جميع الإرهابيين بداخلها.
وقضت وحدات من الجيش في 25 الشهر الجاري علي أكثر من 25 من إرهابيي “داعش” بعد هجوم شنته مجموعات من إرهابيي التنظيم التكفيري علي النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال علي الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
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الجيش السوري يدمر عربات مزودة برشاشات لإرهابيي “داعش” في ريف دير الزور

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