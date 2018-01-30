الكوارث الإنسانية تعصف بـ'غزة' المعاصرة .. و أدعياء الإنسانية حول العالم يلزمون الصمت

وبدوره، وصف الناطق باسم 'الهيئة الشعبية لمواجهة الحصار' أدهم أبو سلمية الواقع المعاش اليوم بـ'الكارثي'.

ونقل لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا' عن 'أبو سلمية' قوله، :'إن الأوضاع علي كافة الأصعدة والمجالات باتت لا تطاق، ونحن بحاجة لتدخل سريع لجهة وضع حلول للأزمات الراهنة من أجل تفادي الغرق أكثر في المأساة'.

وشدد الناشط الفلسطيني علي أن حالة الانهيار التي أصابت العديد من القطاعات هي غير مسبوقة، محذراً من أن 'التراخي' في الاستجابة للنداءات الإنسانية سيقود لانفجار كبير لن يكون سهل الارتدادات، والنتائج.

ونبّه 'أبو سلمية' إلي أن حياة أكثر من مليوني فلسطيني باتت معرضة للخطر في ضوء الانتكاسات المتلاحقة التي تضرب غزة ، بسبب الحصار الصهيوني ، والقرارات الانتقامية الأمريكية.

ومن جانبه، حذر نقيب الموظفين العموميين يعقوب الغندور من تداعيات استمرار هذا التدهور المعيشي، والاقتصادي.

وأضاف 'الغندور'، 'الواقع الحالي ينزلق أكثر فأكثر نحو الهاوية ، ومراوحة أزمة الرواتب لموظفي غزة الحكوميين في مكانها تلقي بظلالها علي المشهد العام'.

وتابع القول، :' التردي يتواصل ، والخناق يضيق علي كافة الشرائح المجتمعية ، والكل يكتوي بنار الحصار الآخذ في الاشتداد'.

وتظاهر في وقت سابق الآلاف من العاملين في المؤسسات الخيرية أمام مقرر الأمم المتحدة غرب غزة ؛ احتجاجاً علي تردي الأوضاع ، و تراجع قيمة المساعدات الدولية.

وتشير إحصاءات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأراضي المحتلة إلي أن (7) عائلات من بين كل (10) عائلات في القطاع باتت تعتمد علي المساعدات الإغاثية الخارجية.

وتبعاً لتلك الإحصاءات ؛ فإن 96% من مياه غزة غير صالحة للشرب ، وهو أمر من شأنه مفاقمة الوضع الصحي المنهار أصلاً بفعل تكرار الحروب العدوانية 'الإسرائيلية'، والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في طريق الإعمار و البناء.

و تُقر وسائل إعلام العدو بحدوث تراجع غير مسبوق في أعداد الشاحنات التي تدخل إلي غزة ، عبر معبر 'كرم أبو سالم' التجاري الذي تسيطر عليه 'إسرائيل'.

وبحسب معطيات صحيفة 'يديعوت أحرونوت'؛ فإن الأسبوع الماضي تحديداً شهد تناقصاً قياسياً ، إذ تم عبور (325) شاحنة يومياً فقط ، بعدما كان يمر نحو (1000) شاحنة في الأيام الماضية ، عازية ذلك إلي تدهور القدرة الشرائية لدي السكان الغزيين.

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