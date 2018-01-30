مفكر فلسطيني : ترتيب البيت الداخلي و تفعيل 'منظمة التحرير' ضروريان لإسقاط المشاريع التصفوية الداهمة

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، رأي 'هوارين' أن هناك (3) خيارات لجهة حلّ السلطة الفلسطينية، وفق ما تنادي بعض القوي و الشخصيات.

وأضاف، 'الذهاب نحو حلّ السلطة الآن كخيار أول في ضوء القرار الإسرائيلية الخاصة بضم الضفة الغربية ؛ فهذا يعني عملياً تحقيق مطالب الاحتلال'.

وبحسب المفكر الفلسطيني ؛ فإن بقاء السلطة علي حالها كسلطة حكم ذاتي تحت الاحتلال –وهو الخيار الثاني- ؛ سيزيد الغضب الشعبي ، و حتي القوي بمن فيها المنضوية تحت لواء 'منظمة التحرير'.

أما الخيار الثالث تبعاً لـ 'هوارين'؛ فهو يتمثل بطرح برنامج مقاوم و 'صدامي' مع الاحتلال ؛ لكنه استدرك قائلاً، :' إن هذا غير ممكن اليوم في ظل غياب فصيلين أساسيين عن المنظمة وهما حماس و الجهاد الإسلامي'.

ورداً علي سؤال لنا حول ما هو متاح، قال :'في تقديري أننا سنعجز عن مخاطبة العالم من دون تفعيل المنظمة وجمع شتات القوي الفلسطينية ، و عليه فإن هذه هي أولي الخطوات نحو العبور بالقضية الوطنية إلي بر الأمان'.

وأضاف، 'هناك حاجة أيضاً للتعامل مع السلطة كإحدي أذرع المنظمة ، وليست كجهة سياسية مستقلة ، وهذا يستوجب تمكينها من أداء مهماتها في الضفة وقطاع غزة علي حد سواء'.

وحذر 'هوارين' في معرض حديثه من أن غياب هذا الأمر سيُمثل مدخلاً رئيسياً لفرض الحلول الإقليمية و الدولية التصفوية، وهو ما يعني عملياً طمس القضية الفلسطينية، وإسقاطها عن أجندة العالم ، وإلي الأبد.

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