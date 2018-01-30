وفاة القيادي البارز في حركة حماس عماد العلمي

وأعلن المتحدث باسم حركة حماس 'حازم قاسم' وفاة القيادي العلمي متأثرا بإصابته بالرصاص بطريق الخطأ قبل ثلاثة أسابيع.

ويعد عماد العلمي من مؤسسي حركة حماس وعضو القيادة السياسية في الحركة وُلد في مدينة غزة عام 1956م ، وحاصل علي شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية .

وأبعد العلمي في العام 1991 عن قطاع غزة وكان ممثلا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الجمهورية الاسلامية في ايران قبل ان يعود للقطاع عام 2012 من سوريا بعد إبعاد دام 20 عاما.

اصيب في حرب العام 2014 بجراح ادت الي بتر ساقه لينقل بعدها للعلاج في الخارج قبل ان يعود مجددا لغزة.

وانتخبته حركة حماس نائبا لإسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة في دورة الانتخابات السابقة لكنه لم يشارك في اخر انتخابات اجرتها حماس والتي افرزت يحيي السنوار قائدا لحماس في غزة.

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