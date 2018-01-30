مساعد وزير الطاقة: الخبراء الايرانيون يبنون محطات وسدود في 42 بلدا

طهران/ 30 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال وكيل وزارة الطاقة ستار محمودي، ان الخبراء الايرانيين يعملون حاليا علي بناء السدود ومحطات توليد الكهرباء ومراكز تنقية المياه في اكثر من 42 بلدا ما يؤكد قدراتهم الذاتية .

واضاف محمودي اليوم الثلاثاء في ملتقي 'رواد التكنولوجيا والصناعة' المقام في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران، ان الثورة الاسلامية وببث روح الاتكاء علي الذات استطاعت ان تربي مثل هذه الكفاءات .
واشار الي ان جميع مراحل التصميم والتنفيذ وتدشين مشاريع بناء السدود ومراكز تنقية المياه ومحطات توليد الطاقة الكهربائية تجري علي يد الخبراء التعبويين.
واضاف محمودي، ان قوات التعبئة كانت لها مشاركة فاعلة جدا اثناء وقوع الأزمات، هذه القوات كانت في المقدمة لمعالجة ظاهرة الاتربة في محافظة خوزستان (جنوب).
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مساعد وزير الطاقة: الخبراء الايرانيون يبنون محطات وسدود في 42 بلدا

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