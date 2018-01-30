تفكيك عصابات مسلحة لتهريب المخدرات في جنوب شرق ايران

وقال سالاري، في تصريح له مساء الاثنين، ان كوادر وزارة الامن في المحافظة استطاعت، خلال الشهر الماضي، عبر عمليات استخبارية وعملانية ، تفكيك عدة عصابات لتهريب المخدرات في المحافظة والقضاء عليها بعد تحديد هويات عناصرها وتوجيه ضربات لها اثر الدخول معها في اشتباكات مسلحة.

واضاف، انه بالنظر الي هواجس قائد الثورة ازاء التهديدات والاضرار الناجمة عن تهريب وتوزيع المخدرات وتأكيداته علي مكافحة اقتصاد المخدرات وتجميد اموال واصول جميع المهربين فقد تم تحديد 60 حسابا مصرفيا تستخدم من قبل عصابات تهريب المخدرات وتجميد 110 مليارات ريال من الاموال المكتسبة من نشاطات التهريب كما تمت مصادرة 27 عقارا تضم منازل وفيلات واراض زراعية من املاك المهربين.

انتهي ** 2342

