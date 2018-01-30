عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

طهران / 30 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعلن مساعد وزیر الخارجیة الایرانی للشؤون السیاسیة عباس عراقجی بانه تم خلال العامین الماضیین منح خطوط اعتماد لایران بقیمة اكثر من 80 ملیار دولار.

وفی تصریحه للتلفزیون الایرانی مساء الاثنین اشار عراقجی الي ان الاوامر التنفیذیة للرئیس الامریكی تم الغاؤها، وقوانین الكونغرس التی للرئیس الامیركی القدرة علي تعلیق بعضها 120 یوما والبعض الآخر 180 یوما، لان الرئیس الامیركی لایستطیع تعلیق قوانین الكونغرس الي الابد، ففی الاتفاق النووی تعهد الامریكان بالغاء القوانین، بحیث اذا لم یقم ترامب بذلك فان ذلك یعد انتهاكا للاتفاق النووی.
واشار عراقجی الي ان ایران سجلت انتهاكات امیركا فی اللجنة المشتركة ، وهی المتعلقة بالبنود 26 و28 و29، مشیرا الي ان ترامب شرع منذ تولیه السلطة بتقویض الاجواء البناءة التی تم فیها البدء بتنفیذ الاتفاق النووی، حیث یدلی كل یوم بتصریح ویدعی انه سیمزق الاتفاق النووی وهو ما یتعارض هذا الاتفاق.

** قانون سمات الدخول الامیركی انتهاك للبندین 26 و 28 للاتفاق النووی
واعتبر قانون سمات الدخول التی صادق علیه الكونغرس الامیركی والذی یحظر دخول رعایا بعض الدول الي الولایات المتحدة لا یعد نقضا صارخا للاتفاق النووی، بل هو انتهاك للبندین 26 و28 والذی یضع عراقیل امام مناخ النشاط الاقتصادی مع ایران.

** منح ایران خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین
ولفت رئیس لجنة متابعة تنفیذ الاتفاق النووی، الي ان ایران استطاعت فی غضون العامین الماضیین جذب استثمارات اقتصادیة عدیدة من عدة شركات مثل شركة توتال، وانه منذ عامین تم منح ایران خطوط اعتماد قیمتها اكثر من 80 ملیار دولار، وتم التوقیع علي عقود قیمتها نحو 29 ملیار دولار، و12 ملیار دولار تم المباشرة بها، غیر الاتفاق مع توتال الذی یاتی بصفة استثمارات.
واضاف، ان تهدیدات ترامب بانه سینسحب من الاتفاق النووی، اوجد اجواء سلبیة حول الاستثمار فی ایران، مشیرا الي ان الامیركان تأخروا وتقاعسوا فی تنفیذ بعض تعهداتهم، وتأخروا فی اصدار ترخیص شراء الطائرات من قبل ایران.
واشار الي ان امیركا وافقت علي اصدار ترخیص بیع طائرات البوینغ الي ایران كما ان الایرباص سلمت بعض الطائرات التی تعاقدت معها ایران.
واكد عراقجی ان ایران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووی، ولن تقبل باضافة او حذف بنود منه.
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عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

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