عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين، استعرض خلاله عراقجي الاتفاق النووي ومستقبله.

وقال كبير المفاوضين النوويين الايرانيين ردا علي سؤال حول اتفاق جنيف الذي ادي الي الاتفاق النووي ، لو اردنا المقارنة بين الاثنين فان جنيف هو عبارة عن مجموعة مبادئ عامة وخطوط عريضة كانت بمثابة اتفاق مبدئي محدد وفي غضون عامين من المفاوضات تحول هذا الامر الي اتفاق بكل تفاصيله.

واضاف، في جنيف تم الاتفاق علي وقف النهج التصعيدي وطالبنا بتحديد آفاق المفاوضات لنعرف ماهي الثمار التي سنحصل عليها في نهاية المطاف وكان من المهم لنا مواصلة التخصيب وان يجري احترام ذلك وكان التخصيب احد الخطوط الحمراء وان لا يجري وقفه حتي يوما واحدا وان يتم احترامه من الجانب الآخر.

وتابع عراقجي : في جنيف تم اتخاذ قرارات عامة بشأن اجراءات الحظر والبرنامج النووي والتي وردت في الاتفاق النووي.

واضاف انه تم الاتفاق علي رفع جميع اجراءات الحظر المرتبطة بالبرنامج النووي وقد تم تطبيقه .

وردا علي سؤال المحاور في ان المفاوضات النووية لم تكن من اجل رفع الحظر بل من اجل اقرار حق الشعب الايراني في امتلاك الطاقة النووية، قال عراقجي: ان مطالبنا كانت تقضي برفع جميع اجراءات الحظر المتعلقة بالبرنامج النووي سواء في نص الاتفاق وسواء علي الارض.



** دخلنا المفاوضات لاقرار حقنا في امتلاك الطاقة النووية

واضاف : لا اعتقد اننا دخلنا المفاوضات من اجل رفع الحظر بل اننا دخل المفاوضات من اجل اقرار حقنا في امتلاك الطاقة النووية وان يحترم المجتمع الدولي والدول الست ومجلس الامن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم باعتباره انجازا كبيرا.

وتابع: ان الحظر الذي كنا نتطلع الي رفعه هو الحظر المتعلق بالبرنامج النووي فنحن نواجه اجراءات حظر اخري تم فرضها عقب انتصار الثورة الاسلامية وهي الحظر الاولي ومن بعده تم فرض اجراءات الحظر ضد برنامجنا النووي. اننا لم يسمح لنا بالتفاوض حول الحظر الاولي لانها تتطلب منا التفاوض حول العلاقات الثنائية وحادثة الرهائن .



** مطالبنا كانت تتمثل برفع كل اشكال الحظر

وقال عراقي: ان جميع مطالبنا كانت تتمثل بوجوب رفع جميع اجراءات الحظر بالتزامن مع اجراءات ايران، والاوروبيون ومجلس الامن قبلوا بذلك.

واضاف، بالنسبة لاجراءات الحظر الاميركية فهي فئتين منها التي فرضها الكونغرس والاخري الاوامر التنفيذية التي اصدرها الرئيس الاميركي، والاميركان وافقوا علي انه باستطاعتهم الغاء اوامر رئيس الجمهورية لكن اجراءات الحظر التي فرضها الكونغرس يجب ان تتم عن طريق الكونغرس نفسه، ولان الكونغرس يسيطر عليه الحزب الجمهوري فانهم لايستطيعون الغاءها الا انه يمكنهم تعليقها، وانتقل هذا البحث الي داخل البلاد، في عام 2015 اكد قائد الثورة ان اجراءات الحظر يجب ان تلغي لكن بعض اجراءات الحظر التي يقول الرئيس الاميركي انه ليست من صلاحيته، عليه ان يلغي اجراءات الحظر التي فرضها.

انتهي ** 2342

