هجرة الجزائريين في قوارب الموت يقلق الحكومة الجزائرية

وكان 'المجلس الإسلامي الأعلي' بالجزائر، وهو هيئة استشارية دينية تابعة لرئاسة الجمهورية، قد أصدر، الأسبوع الماضي، فتوي 'تحرم الهجرة غير الشرعية، وهي الفتوي التي سارعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتأييدها، بعد تنامي الظاهرة بشكل مقلق، في السنتين الأخيرتين.

وأكد مدير التوجيه الديني والخطاب المسجدي بوزارة الشؤون الدينية 'نور الدين محمدي'، الاثنين، في ندوة بالإذاعة الجزائرية، أن الوزارة 'تؤيد فتوي المجلس الإسلامي الأعلي بتحريم الهجرة غير الشرعية (الحرقة كما اصطلح علي تسميتها الجزائريون)، مستدلا بجملة من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحرم الإلقاء بالنفس إلي التهلكة وإذلال نفس المسلم'.

في هذا السياق أشار المدير بوزارة الشؤون الدينية إلي 'العشرات من الشباب الغرقي في حوض المتوسط، وما يتعرض له الناجحون في الوصول إلي الضفة الأخري من الإهانة والإذلال بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا'.

ودعا المتحدث أئمة المساجد وخطباء الجمعة علي 'التحذير من عواقب الهجرة غير الشرعية وأثرها علي المجتمع الجزائري والأسر الجزائرية'.

أما نور الدين بن براهم رئيس جمعية 'أضواء رايتس' (جمعية حقوقية)، فحمل الطبقة السياسة مسؤولية تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب 'خطاب التيئيس الذي تبنته، منذ بداية الأزمة المالية في 2014'، معتبرا أن هذا الخطاب هو 'ما دفع بالشباب إلي الإحباط والتخوف من المستقبل'، مستدلا في ذلك بتراجع الظاهرة، في السنوات التي سبقت الأزمة المالية، بسبب العديد الكبير من الآليات التي وفرتها الدولة في إطار أجهزة التشغيل ووكالات دعم مشاريع الشباب'.

ودعا النقابي والنائب في الغرفة الأولي في البرلما الجزائري 'فرحات شابخ' إلي ضرورة تكافؤ الفرص في توظيف الشباب'، لثنيهم عن الهجرة'، مؤكدا أن هذه الظاهرة 'لا تشرف الطبقة السياسية في الجزائر، خاصة أنها لم تعد تقتصر علي الشباب بل امتدت لعائلات بأطفالها'.

ودعا هذا النقابي الحكومة إلي ضرورة 'فتح نقاش واسع مع جميع الفعاليات السياسية في السلطة أو المعارضة، ومع كل الفاعلين في المجتمع الجزائري لمحاربة هذه الظاهرة'، مؤكدا أن 'الشرف الجزائري لا يمكن أن يصبح رخيصا إلي هذه الدرجة التي يفضل الشباب العمل في مهن شاقة بإسبانيا وإيطاليا، بينما تعاني ورشات البناء والفلاحة نقصا كبيرا في اليد العاملة'.

وأصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أحد المشاكل التي تؤرق الحكومة الجزائرية، في الآونة الأخيرة، وتحولت إلي مسألة رأي عام، خاصة بعد أن تعدت شريحة الشباب البطال إلي كافة شرائح المجتمع سنا وثقافة، وأصبح بين المهاجرين غير الشرعيين الكبار والصغار، والأميين وأصحاب الشهادات الجامعية، وانتقل الأمر إلي النساء، بل وحتي عائلات بأكملها.

وكانت حادثة موت أحد المهاجرين غير الشرعيين في إحدي مراكز الاعتقال بإسبانيا، ثم غرق طفلة كانت مع أمها في أحد قوارب الهجرة غير الشرعية، القطرة التي أفاضت الكأس وأنذرت بخطورة الظاهرة وتفاقمها.

وحسب آخر الأرقام التي قدمتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، استنادا إلي ما نشرته قيادة حرس السواحل التابعة للبحرية الجزائرية، فإن أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي أوقفهم حرس السواحل، في سنة 2017، بينهم 186 امرأة و840 قاصر.

وتقول هذه الرابطة الحقوقية إن هذا الرقم 'لا يعكس العدد الحقيقي'، مشيرة إلي أن حوالي 17500 شخص ينجح في الوصول إلي الشواطئ الإسبانية والايطالية في السنة، ثم يتوزعون نحو مختلف الدول الأوروبية، بالإضافة إلي عشرات المفقودين غرقوا في البحر'.

وتري الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن مكافحة الظاهرة لن تكون بحلول أمنية، بل علي الحكومة 'معالجة أسبابها، منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد، واحتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10 في المائة من الأشخاص، ما جعل نسبة البطالة تتجاوز 35 في المائة بين أوساط الشباب'.

كما أضاف الرابطة إلي هذه الأسباب 'التسويق الإعلامي للغرب علي أن الدول الأوروبية أصبحت الفردوس'، وكذلك 'تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت امتدادها يشكل خطرا علي الدول النامية والفقيرة'.

في هذا السياق أشارت الرابطة إلي أن 'المهربين وجدوا من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي تجارة المخدرات'، مشيرة إلي أن المهربين يجنون 'نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا، ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط'، وأن تذكرة الهجرة غير الشرعية يقدر سعرها بين ألف إلي 10 آلاف دولار أميركي، بحسب الدولة المصدرة للمهاجرين'.

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