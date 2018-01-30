الجيش الجزائري أحبط اجتماعا سريا لتنظيم القاعدة بخنشلة

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، إن 'عناصر الجيش قد نجحت في تحديد هوية 6 إرهابيين من بين الإرهابيين الثمانية المقضي عليهم في محافظة 'خنشلة'، قبل أيام قليلة و احبطت محاولة إعادة تنظيم الجماعات الموالية لتنظيم الإرهابي 'القاعدة' التي يقودها 'عبد المالك دروكدال'.

وكان الجيش الجزائري قد قضي علي 8 إرهابيين، الجمعة الماضية 26 كانون الثاني / يناير، ببلدة 'ششار' بمحافظة 'خنشلة' (450 كيلومترا شرق العاصمة الجزائرية)، وضبطت 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية بمنظار، وبندقية نصف آليه من نوع سيمينوف، و14 خزينة للذخيرة، و4 قنابل يدوية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه تم تحديد هوية إرهابيين اثنين ليصل مجموع المتعرف عليهم 6 إرهابيين من أصل 8 قضت عليهم مفرزة للجيش في عملية نوعية قرب بلدة 'ششار' بمحافظة 'خنشلة'.

في السياق نفسه نقل الموقع الإخباري 'كل شيء عن الجزائر' أن عملية خنشلة التي قضت فيها وحدات الجيش الجزائري علي ثمانية عناصر إرهابية سمحت بإحباط محاولة إعادة تنظيم الجماعات الموالية لتنظيم الإرهابي 'القاعدة' التي يقودها 'عبد المالك دروكدال'.

وحسب مصادر الموقع الإخباري، فإنه 'كان مقررا أن يحضر هذا الاجتماع كل من دروكدال وزعماء كتيبة التوحيد وكتيبة الجهاد، قصد إعادة تنظيم صفوف القاعدة'.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العناصر الارهابية 'استجابت لدعوة من دروكدال لعقد اجتماع في منطقة شاشار بمحافظة خنشلةـ لكن تحريات كبيرة قامت بها مصالح مكافحة الإرهاب الجزائرية والتونسية لم يتم هذا الاجتماع'.

وأشارت المصادر إلي أن عملية خنشلة جاءت 'بعد خمسة أيام من قضاء الأمن التونسي علي الإرهابي بلال قبي الذي كلفه دروكدال بتنظيم اجتماع خنشلة بهدف إعادة تنظيم صفوف القاعدة'.

وكشفت المصادر ذاتها أن قوات الجيش الجزائري 'استعملت إمكانات كبيرة لاختراق الاتصالات بين العناصر الإرهابية، ما سمح بالتعرف علي مكان وتاريخ الاجتماع'، قبل الهجوم علي الإرهابيين والنجاح في القضاء علي الإرهابيين الثمانية'.

غير أن صحيفة 'الجريدة' التونسية قالت، اليوم الاثنين، إن اعترافات الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم الجيش الجزائري بخنشلة، 'كشفت عن تحول كبير تحضر له التنظيمات الإرهابية في تونس والجزائر وليبيا'. بهدف التمكين للتنظيم الإرهابي داعش في المنطقة.

ونقلت 'الجريدة' عن مصادر أمنية جزائرية رفيعة، أن عملية خنشلة 'سمحت بالقضاء علي 8 إرهابيين منهم أمراء، وإلقاء القبض علي 30 آخرين، ومكنت من إحباط اجتماع يهدف إلي الإعلان عن تنظيم إرهابي جديد ينشط علي مستوي تونس وغرب ليبيا وشرق الجزائر'.

وقالت 'الجريدة' التونسية إنها 'تحصلت علي ما جاء في محاضر اعترافات إرهابيين ألقي القبض عليهم، خلال العملية العسكرية بمنطقة خنشلة، علي لسان مصدر أمني علي صلة بالملف يقول إن 'المجموعة الإرهابية التي قضت عليها القوات التونسية مؤخرا، دخلت من الجزائر للقاء عناصر إرهابية تونسية وليبية من أجل وضع مخطط إرهابي لما بعد الإعلان عن التنظيم الجديد، وهي قيادات تنظيم 'الغرباء' التابع لـ 'داعش' الارهابي.

وتابع المصدر 'أن تأسيس تنظيم إرهابي جديد من 4 جماعات إرهابية، في منطقة الساحل يتبع تنظيم 'القاعدة'، أقلق المجموعات الإرهابية التي أعلنت ولاءها لتنظيم 'داعش' الناشطة في الجزائر وتونس و ليبيا، ودفعها إلي البحث عن سبل الإعلان عن تنظيم إرهابي جديد ينافس القاعدة علي مستوي شمال افريقيا.

وكشف مصدر 'الجريدة' نقلا عن اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم أن الاجتماع الذي أبطلته قوات الجيش الجزائري، 'كان من المقرر أن يحضره مبعوثون عن الإرهابي أبو بكر البغدادي'، وأشار إلي أن 'المعلومات التي أدلي بها الإرهابيون المقبوض عليهم تفيد بأن جماعة 'الغرباء' الناشطة علي الحدود التونسية الجزائرية التي أعلنت ولاءها لـ 'داعش' الإرهابي، عقدت عدة لقاءات مع نظرائها من تونس وليبيا، في اجتماعات أولية لمناقشة عديد النقاط وإذابة أية خلافات وتحديد موعد الإعلان عن التنظيم الجديد.

انتهي**472**2041** 2342

