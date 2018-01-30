خرازي: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

طهران / 30 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كمال خرازي انه مادامت اوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي واستمرت الانشطة الاقتصادية فان ايران ستلتزم به ايضا.

وخلال استقباله السفير النرويجي في طهران لارس نوردروم، الاثنين، شرح خرازي السياسات الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال، ان سياسة ايران تصب في سياق ارساء الامن والاستقرار في المنطقة وان تواجدها في العراق وسوريا هو من اجل مكافحة الارهاب وترسيخ ركائز الامن في ايران والدول الصديقة.
واضاف، انه مادامت اوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي واستمرار النشاطات الاقتصادية فان ايران ملتزمة بالاتفاق ايضا.
من جانبه أكد السفير النرويجي لدي طهران لارس نوردروم التزام بلاده والاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي واستمرار النشاطات الاقتصادية مع ايران.
وقال نوردروم، انه رغم ممارسة اميركا الضغوط حول الاتفاق النووي الا اننا نسعي للمضي قدما في المشاريع الاقتصادية مع ايران.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مختلف الشؤون الاقليمية وكذلك العلاقات بين ايران والنرويج.
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خرازي: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

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