ظريف ينتقد محاولات واشنطن لاقناع مجلس الامن لاتخاذ موقف ضد ايران

طهران / 29 كانون الثاني / يناير /ارنا-
انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محاولات واشنطن الرامية لاقناع مجلس الامن الدولي لاتخاذ موقف ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اليمن.

وكتب ظريف في تغريدة له علي صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' اليوم الاثنين، انه في ادارة انتاج الاخبار المزيفة، تسعي ادارة ترامب واعوانه من خلال الاغراء وتقديم ادلة مزيفة مهياة من قبل جارة متورطة بالحرب خلق اجواء التخويف من ايران داخل مجلس الامن الدولي الا ان هذا الامر لا يقنع سوي تلك الجارة البائسة وحلفائها المتورطين في جرائم الحرب.
واطلع اعضاء مجلس الامن الدولي اليوم في واشنطن علي ادلة مزعومة عن ما تسميه ادارة ترامب بالدعم العسكري الايراني لليمن.
يشار الي ان مندوبة اميركا لدي الامم المتحدة نيكي هيلي حاولت سابقا، عبر مسرحية مفضوحة، الادعاء ان الصواريخ التي اطلقت من اليمن علي السعودية هي من صنع ايران.
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ظريف ينتقد محاولات واشنطن لاقناع مجلس الامن لاتخاذ موقف ضد ايران

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