توقعات بمشاركة واسعة في الانتخابات العراقية المقبلة

وقال مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة، التي تعد ثالث اكبر محافظة في العراق بعد العاصمة بغداد ونينوي، 'لدينا انتشار واسع في المحطات بما يحقق وصول سلس الي الناخب، مما يشجع علي مشاركة فاعلة للناخبين بنسب جيدة في الانتخابات المقبلة اسوة بالسنوات الماضية'.

واشار العبيدي الي 'ان بطاقات الناخب مقسمة الي قسمين الأول طويلة الأمد والتي تحتوي علي صورة فوتوغرافية للناخب وأخري قصيرة الأمد تم توزيعها منذ 2013، وفي الوقت الحالي يتم توزيع ماتبقي منها علي المواطنين الذين لم يقوموا باستلامها'.

واوضح 'ان الناخبين المسجلين من مجموع مليون و800 الف هم مليون و224 الف ناخب تم تسجيلهم بايوميترياً، وجميعهم يحق له التصويت في الانتخابات المقبلة'.

واوضح العبيدي 'اننا كمفوضية محطاتنا موزعة في عموم اقضية وضواحي البصرة وراعينا الديمغرافية فيها وسهولة الوصول الي المحطات، ولا نتوقع وجود أي صعوبة لدي أي ناخب بصري للوصول الي مركز الاقتراع، وان المفوضية مستمرة بعملية التحديث وصولا الي مطلع شهر أيار المقبل'، مؤكدا 'وجود مراجعات فيما يتعلق بالبايوميتري بحدود ثمانية عشر الف حالة اسبوعياً وهو رقم جيد في حساباتنا'.

ويذكر ان مجلس النواب العراقي صوت الاسبوع الماضي بالاجماع علي اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في العراق بالموعد الذي حدده مجلس الوزراء العراقي، الثاني عشر من ايار-مايو 2018، وصادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم فيما بعد بمرسوم جمهوري، فيما زال الجدل والسجال قائما بشأن امكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعدة شهور.

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