توقعات بمشاركة واسعة في الانتخابات العراقية المقبلة

بغداد / 29 كانون الثاني / يناير / ارنا - ابدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تفاؤلها بمشاركة فاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في الثاني عشر من شهر ايار-مايو القادم.

وقال مدير مكتب المفوضية في محافظة البصرة، التي تعد ثالث اكبر محافظة في العراق بعد العاصمة بغداد ونينوي، 'لدينا انتشار واسع في المحطات بما يحقق وصول سلس الي الناخب، مما يشجع علي مشاركة فاعلة للناخبين بنسب جيدة في الانتخابات المقبلة اسوة بالسنوات الماضية'.
واشار العبيدي الي 'ان بطاقات الناخب مقسمة الي قسمين الأول طويلة الأمد والتي تحتوي علي صورة فوتوغرافية للناخب وأخري قصيرة الأمد تم توزيعها منذ 2013، وفي الوقت الحالي يتم توزيع ماتبقي منها علي المواطنين الذين لم يقوموا باستلامها'.
واوضح 'ان الناخبين المسجلين من مجموع مليون و800 الف هم مليون و224 الف ناخب تم تسجيلهم بايوميترياً، وجميعهم يحق له التصويت في الانتخابات المقبلة'.
واوضح العبيدي 'اننا كمفوضية محطاتنا موزعة في عموم اقضية وضواحي البصرة وراعينا الديمغرافية فيها وسهولة الوصول الي المحطات، ولا نتوقع وجود أي صعوبة لدي أي ناخب بصري للوصول الي مركز الاقتراع، وان المفوضية مستمرة بعملية التحديث وصولا الي مطلع شهر أيار المقبل'، مؤكدا 'وجود مراجعات فيما يتعلق بالبايوميتري بحدود ثمانية عشر الف حالة اسبوعياً وهو رقم جيد في حساباتنا'.
ويذكر ان مجلس النواب العراقي صوت الاسبوع الماضي بالاجماع علي اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في العراق بالموعد الذي حدده مجلس الوزراء العراقي، الثاني عشر من ايار-مايو 2018، وصادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم فيما بعد بمرسوم جمهوري، فيما زال الجدل والسجال قائما بشأن امكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعدة شهور.
انتهي ع ص *380** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

الانتخابات البرلمانية

المشار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

توقعات بمشاركة واسعة في الانتخابات العراقية المقبلة

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

خلال استقباله المبعوث الاممي في الشان العراقي

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

مطار الامام الخميني الدولي سيستأنف رحلاته الجوية قبل ظهر اليوم

مطار الامام الخميني الدولي سيستأنف رحلاته الجوية قبل ظهر اليوم

أحدث الأخبار

تفكيك عصابات مسلحة لتهريب المخدرات في جنوب شرق ايران

تفكيك عصابات مسلحة لتهريب المخدرات في جنوب شرق ايران

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

هجرة الجزائريين في قوارب الموت يقلق الحكومة الجزائرية

هجرة الجزائريين في قوارب الموت يقلق الحكومة الجزائرية

الجيش الجزائري أحبط اجتماعا سريا لتنظيم القاعدة بخنشلة

الجيش الجزائري أحبط اجتماعا سريا لتنظيم القاعدة بخنشلة

موضوعات مرتبط