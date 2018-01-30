نائب عراقي يكشف عن مخطط خليجي لتشكيل الكتلة الاكبر انتخابيا

وقال جعفر في حديث لوسائل إعلام محلية، ان 'خيوط مؤامرة تحاك مع الكرد من قبل جهات سياسية ضد المكونات الاخري في كركوك وطوز وذلك لعودة عقرب الساعة الي ما قبل 16 من تشرين الاول 2017، وعودة هيمنة وتسلط الكرد علي هذه المناطق كما كان سابقا وان الهدف من ذلك انتخابي لتشكيل الحكومة القادمة والحصول علي كرسي رئاسة الوزراء' .

واضاف ان 'اطرافا خليجية قامت بتخصيص مبالغ طائلة لعودة مسعود البارزاني مرة اخري الي الواجهة وبشكل قوي'، كاشفا انه “قد تكون هناك اطراف وكتل سياسية اخري متورطة في هذا المشروع والهدف منه اقناع الكرد وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع اطراف سنية وشيعية للذهاب الي تشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات وتكليفهم بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء مقابل منح البارزاني ما يتمناه من امتيازات ومنها كركوك والمناطق المختلف عليها' .

واشار جعفر الي ان 'هناك كتل سياسية تلعب بالنار من اجل كسب أصوات انتخابية بالانتخابات القادمة وذلك بالعودة العشوائية والإجبارية للنازحين دون الاتفاق مع الامنيين والتغاضي لامرار هذه العوائل العائدة بالقواعد البيانية المتوفرة'، لافتا الي 'احتمال اعادة نازحين متورطين بالدم او ملطخة أيديهم والذي قد يؤدي الي رد فعل من اصحاب الدم مع هؤلاء ويفشل مشروع العودة' .

وشدد علي ان 'عودة النازحين والتعامل مع هذا الملف يجب ان تبقي قضية انسانية صرفة بعيدا عن المزايدات السياسية والانتخابات'، داعيا االحكومة العراقية الي 'منع تدخل اصحاب الاجندات في هذا الملف' .

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد حسمت موضوع اجراء الانتخابات القادمة في العراق في موعدها المقرر وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، وان تجري الانتخابات في الثاني عشر من ايار / مايو المقبل، بعد ان كانت هناك خلافات علي اجراء الانتخابات في الموعد المحدد كان اغلبها بذريعة عدم عودة النازحين الي مناطقهم المحررة، وتكفلت الحكومة العراقية باعادة جميع النازحين الي مناطق سكناهم قبل موعد الانتخابات، فيما بلغت نسبة النازحين الذين عادوا الي مناطق سكناهم لحد الان اكثر من 60 % .

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