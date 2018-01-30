إيران تتوج ببطولة كأس بِرشيَن لكرة القدم الشاطئية

طهران/29 كانون الثاني/يناير/إرنا- توج المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية ببطولة كأس بِرشيَن لكرة القدم الشاطئية في مدينة بوشهر(جنوب) للمرة الثانية بعد هزيمة منافسه الإسباني.

وحسبما أفادت إرنا اليوم الإثنين، فقد خاض المنتخبان الايراني والإسباني لكرة القدم الشاطئية المباراة الاخيرة من الدورة الثانية لبطولة كأس بِرشيَن لكرة القدم الشاطئية في بوشهر وانتهت هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين بنتيجة 4-2 لصالح إيران.
وبفضل هذا الفوز والنقاط التسع التي حصلت عليها إيران خلال 3 مباريات، تمكن المنتخب الايراني من الحفاظ علي لقبه في هذه البطولة للعام الثاني علي التوالي.
وكانت إيران قد هزمت كلا من أذربيجان وأوكرانيا في مباراتيها السابقتين.
كما نالت إسبانيا لقب الوصافة من خلال الفوز علي اذربيجان واوكرانيا والهزيمة أمام إيران بست نقاط. وجاءت اوكرانيا بثلاث نقاط و أذربيجان دون الحصول علي أية نقطة في المركزين الثالث والرابع علي التوالي.
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إيران تتوج ببطولة كأس بِرشيَن لكرة القدم الشاطئية

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