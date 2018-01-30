بيسكوف: عدم مشاركة بعض المعارضة لاتقلل من اهمية موتمر سوتشي

طهران/29 كانون الثاني/يناير- ارنا- استبعد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، عدم مشاركة بعض المعارضة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بانه سيؤدي إلي التقليل من أهميته، مؤكدا أن المؤتمر سيصبح خطوة مهمة علي طريق التسوية السورية.

وقال بيسكوف للصحفيين: '… مؤتمر سوتشي يمثل خطوة مهمة علي طريق التسوية السورية'.
وأضاف بيسكوف: 'حقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، وانهم لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر'.
وشدد علي أن 'الجميع يدرك عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي… هناك حاجة للعمل المضني'.
وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، علي مدار يومين، مؤتمر الحوار الوطني لسوريا، تحت شعار 'السلام للشعب السوري'، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.
المصدر: سبوتنيك
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بيسكوف: عدم مشاركة بعض المعارضة لاتقلل من اهمية موتمر سوتشي

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