لاريجاني يعزي رئيسي مجلس النواب والشيوخ الافغانيين بضحايا التفجير الارهابي في كابول

طهران / 29 كانون الثاني / يناير /ارنا – بعث رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني برقيتي عزاء منفصلة الي كل من رئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ الافغانيين، معزيا فيها بمقتل عدد من ابناء الشعب الافغاني خلال الحادث الارهابي الاخير في هذا البلد.

وفي برقيته الي رئيس مجلس النواب الافغاني 'عبد الرؤوف ابراهيمي'، ندّد لاريجاني بالحادث الارهابي الذي استهدف كابول؛ معربا عن تضامنه ومواساته مع الحكومة الافغانية ونواب البرلمان والشعب وخاصة اسر الضحايا الثكلي في هذا البلد.
وجاء في جانب من برقة لاريجاني الي رئيس مجلس النواب الافغاني:
لقد تلقيت ببالغ الحزن والاسي نبأ التفجير الارهابي في مدينة كابول واستشهاد عدد كبير من ابناء الشعب الافغاني المسلمين الابرياء.
واكد رئيس البرلمان الايراني علي استعداد الجمهورية الاسلامية في مساندتها الشاملة للحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الافغانية لمكافحة الارهاب وارساء الامن والاستقرار المستدام في هذا البلد؛ سائلا الباري تعالي بالرحمة والغفران للشهداء وبالشفاء العاجل للمصابين وللاسر الثكلي في هذا الحادث الارهابي بالصبر والسلوان.
وفي برقية عزاء مماثلة الي رئيس مجلس الشيوخ الافغاني 'فضل هادي مسلم نور'، اذ اعرب لاريجاني عن تنديده بالتفجير الارهابي الذي استهدف كابول؛ قدم العزاء والمواساة الي رئيس مجلس الشيوخ واعضاء البرلمان والحكومة والشعب في افغانستان والاسر الثكلي بهذا الحادث الارهابي؛ سائلا الله تعالي للشهداء بالرحمة والغفران وللجرحي بالشفاء ولعوائل الضحايا بالصبر.
واكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي في جانب من برقيته علي ان هذا الحادث الارهابي يجسّد من جديد خطر الارهاب علي امن الشعوب؛ مشددا علي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما في السابق مستعدة للتعاون الشامل في التصدي الحاسم لظاهرة الارهاب البغيضة.
وامل لاريجاني علي جميع الدول بتظافر الجهود فيما بينها للقضاء الكامل علي الجماعات الارهابية والتكفيرية وارساء السلام والامن في العالم.
وبحسب وزارة الصحة الافغانية بشان اخر حصيلة التفجير الارهابي الذي وقع ظهر السبت الماضي في كابول، فقد بلغ عدد الضحايا في هذا الحادث 95 قتيلا و 158 جريحا.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

لاريجاني يعزي

مجلس النواب والشيوخ الافغانيين

التفجير الارهابي في كابول

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني يعزي رئيسي مجلس النواب والشيوخ الافغانيين بضحايا التفجير الارهابي في كابول

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

خلال استقباله المبعوث الاممي في الشان العراقي

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

مطار الامام الخميني الدولي سيستأنف رحلاته الجوية قبل ظهر اليوم

مطار الامام الخميني الدولي سيستأنف رحلاته الجوية قبل ظهر اليوم

أحدث الأخبار

تفكيك عصابات مسلحة لتهريب المخدرات في جنوب شرق ايران

تفكيك عصابات مسلحة لتهريب المخدرات في جنوب شرق ايران

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

هجرة الجزائريين في قوارب الموت يقلق الحكومة الجزائرية

هجرة الجزائريين في قوارب الموت يقلق الحكومة الجزائرية

الجيش الجزائري أحبط اجتماعا سريا لتنظيم القاعدة بخنشلة

الجيش الجزائري أحبط اجتماعا سريا لتنظيم القاعدة بخنشلة

موضوعات مرتبط