لاريجاني يعزي رئيسي مجلس النواب والشيوخ الافغانيين بضحايا التفجير الارهابي في كابول

وفي برقيته الي رئيس مجلس النواب الافغاني 'عبد الرؤوف ابراهيمي'، ندّد لاريجاني بالحادث الارهابي الذي استهدف كابول؛ معربا عن تضامنه ومواساته مع الحكومة الافغانية ونواب البرلمان والشعب وخاصة اسر الضحايا الثكلي في هذا البلد.

وجاء في جانب من برقة لاريجاني الي رئيس مجلس النواب الافغاني:

لقد تلقيت ببالغ الحزن والاسي نبأ التفجير الارهابي في مدينة كابول واستشهاد عدد كبير من ابناء الشعب الافغاني المسلمين الابرياء.

واكد رئيس البرلمان الايراني علي استعداد الجمهورية الاسلامية في مساندتها الشاملة للحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الافغانية لمكافحة الارهاب وارساء الامن والاستقرار المستدام في هذا البلد؛ سائلا الباري تعالي بالرحمة والغفران للشهداء وبالشفاء العاجل للمصابين وللاسر الثكلي في هذا الحادث الارهابي بالصبر والسلوان.

وفي برقية عزاء مماثلة الي رئيس مجلس الشيوخ الافغاني 'فضل هادي مسلم نور'، اذ اعرب لاريجاني عن تنديده بالتفجير الارهابي الذي استهدف كابول؛ قدم العزاء والمواساة الي رئيس مجلس الشيوخ واعضاء البرلمان والحكومة والشعب في افغانستان والاسر الثكلي بهذا الحادث الارهابي؛ سائلا الله تعالي للشهداء بالرحمة والغفران وللجرحي بالشفاء ولعوائل الضحايا بالصبر.

واكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي في جانب من برقيته علي ان هذا الحادث الارهابي يجسّد من جديد خطر الارهاب علي امن الشعوب؛ مشددا علي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما في السابق مستعدة للتعاون الشامل في التصدي الحاسم لظاهرة الارهاب البغيضة.

وامل لاريجاني علي جميع الدول بتظافر الجهود فيما بينها للقضاء الكامل علي الجماعات الارهابية والتكفيرية وارساء السلام والامن في العالم.

وبحسب وزارة الصحة الافغانية بشان اخر حصيلة التفجير الارهابي الذي وقع ظهر السبت الماضي في كابول، فقد بلغ عدد الضحايا في هذا الحادث 95 قتيلا و 158 جريحا.

انتهي ** ح ع

