السفير النمساوي يلتقي اعضاء مجلس بلدية مشهد المقدسة بمحافظه خراسان الرضوية

وقال السفير النمساوي في اللقاء ان الرفاهية في النمسا تحققت نتيجة الاهتمام بقضية السياحة وان السياحة الطبية في مدينة مشهد المقدسة يمكن ان تكمل السياحة الدينية فيها.

واعتبر صناعة السيارات والسياحة الطبية بانهما من الاهداف المستقبلية لمواصلة التعاون المشترك وقال ان النمسا كانت دوما شريكا موثوقا لايران وان تاريخ هذه العلاقات يعود الي 500 عام.

واعتبر زيارته الي مشهد المقدسة بانها جيدة جدا وقال انه عقد اجتماعا مع اعضاء غرفة التجارة لمحافظة خراسان الرضوية لدراسة ظروف التعاون وجوانبها.

ومن جانبه دعا رئيس مجلس بلدية مدينة مشهد المقدسة محمد رضا حيدري خلال هذا اللقاء الي التعاون بين ايران والنمسا في مجال ادارة المدن خاصة الموارد المائية والبيئية والطاقات المتجددة وقال ان بلدية مشهد المقدسة تنفذ حاليا مشروع انشاء خط قطار الانفاق يبلغ طوله 90 كيلومترا لذلك فان الشركات النمساوية يمكن ان تستثمر في مجال النقل السككي والحافلات الهيبريدية.

انتهي**2018 ** 1837

