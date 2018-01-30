السفير النمساوي يلتقي اعضاء مجلس بلدية مشهد المقدسة بمحافظه خراسان الرضوية

مشهد المقدسة/29كانون الثاني/يناير- التقي السفير النمساوي في ايران شتفان شولتز اليوم الاثنين اعضاء مجلس بلدية مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد اكد خلاله علي اهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقال السفير النمساوي في اللقاء ان الرفاهية في النمسا تحققت نتيجة الاهتمام بقضية السياحة وان السياحة الطبية في مدينة مشهد المقدسة يمكن ان تكمل السياحة الدينية فيها.
واعتبر صناعة السيارات والسياحة الطبية بانهما من الاهداف المستقبلية لمواصلة التعاون المشترك وقال ان النمسا كانت دوما شريكا موثوقا لايران وان تاريخ هذه العلاقات يعود الي 500 عام.
واعتبر زيارته الي مشهد المقدسة بانها جيدة جدا وقال انه عقد اجتماعا مع اعضاء غرفة التجارة لمحافظة خراسان الرضوية لدراسة ظروف التعاون وجوانبها.
ومن جانبه دعا رئيس مجلس بلدية مدينة مشهد المقدسة محمد رضا حيدري خلال هذا اللقاء الي التعاون بين ايران والنمسا في مجال ادارة المدن خاصة الموارد المائية والبيئية والطاقات المتجددة وقال ان بلدية مشهد المقدسة تنفذ حاليا مشروع انشاء خط قطار الانفاق يبلغ طوله 90 كيلومترا لذلك فان الشركات النمساوية يمكن ان تستثمر في مجال النقل السككي والحافلات الهيبريدية.
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السفير النمساوي يلتقي اعضاء مجلس بلدية مشهد المقدسة بمحافظه خراسان الرضوية

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