60 بلدا تستضيف برامج إحياء ذكري عشرة الفجر المباركة

طهران/29 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية عن إقامة برامج ومراسم إحتفالات وإحياء الذكري الأربعين لعشرة الفجر المباركة (1-11 شباط/فبراير- ذكري إنتصار الثورة الإسلامية 1979) في ما يزيد عن 80 ممثلة ثقافية إيرانية في 60 بلدا من أرجاء العالم.

وأضاف 'أبوذر إبراهيمي تركمان' اليوم الإثنين في حديث لمراسل إرنا، انه من هذه البرامج من الممكن الإشارة الي إقامة إجتماعات وملتقيات مختصة حول موضوع 'دراسة الأبعاد المختلفة للثورة الإسلامية وإنجازات وتطورات إيران اليوم' وتقديم خطابات مختلفة في 13 بلدا من العالم بما فيها اليابان والنمسا وأوزبكستان واليونان وغيرها، وعقد ملتقيات جامعية في عدد آخر من بلدان العالم، وإجراء مقابلات حصرية وصحفية مع الملحقين الثقافيين لإيران في مختلف بلدان العالم عبر وسائل إعلام تلك البلدان حول موضوع الثورة الإسلامية الإيرانية وإقامة أسابيع الفيلم الإيراني في 13 بلدا بما تشمل آذربيجان وكينيا وباكستان وتركيا واليونان وسلطنة عمان وأوزبكستان والبوسنة والهرسك وصربيا والهند وكازاخستان ورومانيا وماليزيا، والتعريف بانجازات الثورة الإسلامية في إطار الصور والأفلام والأعمال الفنية، واستعراض الرياضة والموسيقي والفن الإيراني في 25 بلدا، وتوزيع المنشورات الخاصة بالتعريف بإيران في إطار أقراص مدمجة وكتيبات متعددة اللغات حول المعالم السياحية والتعريف بالتقدم الذي حققته إيران اليوم وملصقات عن المعالم الطبيعية والتاريخية في إيران.
واضاف: كما تقام خلال احتفالات عشرة الفجر المباركة أمسيات شعرية حول موضوع الثورة الإسلامية من قبل الملحقيات الثقافية في مختلف بلدان العالم، ويتم إيفاد 20 شخصا من طلاب اللغة الفارسية من مدينة أرضروم التركية الي جامعة تبريز بهدف المشاركة في دورات اللغة الفارسية وآدابها، وتقام إحتفالات إنتصار الثورة الإسلامية بمركز الإمام علي عليه السلام في السويد، وكذلك يتم تأليف ونشر 27 مقالة تحليلية حول الثورة الإسلامية الإيرانية بأربع لغات الإنكليزية والعربية والفرنسية والفارسية.
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عشرة الفجر المباركة

ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية

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60 بلدا تستضيف برامج إحياء ذكري عشرة الفجر المباركة

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