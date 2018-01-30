رئيس السلطة القضائية : الجمهورية الاسلامية بلغت اليوم اعلي مستويات القوة والاقتدار

وفي تصريحه اليوم الاثنين باجتماع كبار المسؤولين لدي السلطة القضائية، لفت اية الله املي لاريجاني الي ان الدور المتنامي للجمهورية الاسلامية في المنطقة والدفاع عن المستضعفين في انحاء العالم بات اليوم اكثر وضوحا من اي وقت مضي.

وتابع القول، ان قوي الهيمنة العالمية ورغم ترويجها ضد مبادرات ايران في مساندة المستضعفين في المنطقة وبدعوة من الشعوب وحكوماتها، بانها ' تشكل دعما للارهاب' لكن الراي العام العالمي يعرف حقيقة الامور وازدواجية المواقف والنفاق في الراي والتطبيق الذي تمارسه الدول المتغطرسة.

واستطرد رئيس السلطة القضائية قائلا ان هؤلاء المستكبرين هم من اسّسوا الجماعات الارهابية مثل داعش وجهّزوها لارتكاب المجازر ضد شعوب المنطقة والعالم، لكنها تصف دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاشقائها في سوريا والعراق بانه 'مساندة للارهاب'.

وفيما اشار الي ان الاعداء كرّسوا جميع طاقاتهم علي مرّ العقود الاربعة الاخيرة لاستهداف الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية؛ شدد اية الله املي لاريجاني علي ان الشعب الايراني تمكن من تخطي الظروف العصيبة والتهديدات عبر تواجده المستدام في الساحات واتباع نهج الامام الخميني الراحل (رض)، والالتزام بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

انتهي ** ح ع

