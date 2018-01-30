جابري انصاري يصل الي سوتشي

وكان جابري انصاري زار دمشق لاجراء لقاءات مع المسوولين السوريين قبل ان يقوم بزيارته الحالية الي روسيا.

والتقي جابري انصاري اليوم الاثنين في مستهل زيارته المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شوون سوريا الكسندر لاورنتيف حيث بحث معه المستجدات المتعلقة بموتمر الحوار الوطني السوري.

ومن المقرر ان يشارك جابري انصاري اليوم الاثنين في الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة لعملية آستانه ( ايران وتركيا وروسيا ).

كما سيشارك جابري انصاري يوم غد الثلاثاء في موتمر الحوار الوطني السوري وسيعقد اجتماعات علي هامش الموتمر مع مختلف الشخصيات السورية المشاركة فيه.

انتهي**2018 ** 1837

