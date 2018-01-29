ايران وقعت عقودا تمويلة بقيمة 30 مليار دولار في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي

وفي تصريح له اليوم الاثنين باجتماع 'دراسة عقبات ومشاكل الاستفادة من رؤوس الاموال الاجنبية للمشاريع الاساسية'، اشار جهانغيري الي انه تم حسم عقود تمويلية بقيمة 12 مليار دولار من اجمالي نحو 30 مليار دولار حتي الان؛ مضيفا ان هذه العقود ستدخل حيّز التنفيذ ومرحلة فتح الاعتمادات المصرفية قريبا.

واردف النائب الاول لرئيس الجمهورية قائلا، ان الحكومة شكّلت لجنة خاصة معنية بتحديد المشاريع ذات الاولوية في البلاد والتي ينبغي تخصيص مصادر مالية اجنبية لغرض تنفيذ هذه المشاريع.

وتابع القول، ان قسما من المصادر المالية الاجنبية ستخصص الي مشاريع البني التحتية والحكومة هي التي تضمن اعادتها تسديد هذه المبالغ.

وخلص النائب الاول لرئيس الجمهورية الي ان توفير الارضيات المناسبة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية نحو البلاد تعدّ ضمن الانجازات العديدة التي تحققت في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي؛ بما ينبغي الاستفادة المثلي منها.

والي جانب الناب الاول لرئيس الجمهورية، شارك في اجتماع دراسة العقبات والمشاكل الخاصة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية اليوم، عدد من كبار مسؤولي البلاد بمن فيهم وزراء النفط، والطرق واعمار المدن، والاقتصاد والشؤون المالية، والطاقة، والصحة والتعليم الطبي، ورئيس البنك المركزي، والمدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الوطنية.

انتهي ** ح ع

