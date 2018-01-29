سفير النمسا لدي طهران: مشهد تؤدي دورا بارزا في تطوير العلاقات الثنائية

مشهد/29 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال سفير النمسا لدي طهران، ان مدينة مشهد (شمال شرق) تؤدي دورا هاما في مسار تطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والنمسا ونحن نرغب في الإستفادة من الأرضية المتاحة في هذه المدينة.

وأضاف 'اشتفان شولتز' ظهيرة اليوم الإثنين لدي لقائه محافظ خراسان الرضوية في مقر المحافظية، 'اننا نولي إهتماما بالغا للإستفادة من الأرضية المتاحة في محافظة خراسان الرضوية سيما مدينة مشهد وسنقوم بالتخطيط اللازم لإيفاد الوفود التجارية الي هذه المدينة بهدف تعزيز التعاون في بعض المجالات المحددة ذات الإهتمام المشترك'.
وتابع في ذات السياق، انه تم تحديد بعض المجالات لإرساء التعاون الإقتصادي الثنائي التي تدر بالأرباح الوفيرة علي الجانبين.
واستمر شولتز، ان توفير المياه والطاقات المتجددة والإستفادة من تجارب النمسا في التدريب التقني والمهني المزدوج والسياحة والصحة وتطوير التعاون بين النمسا وخراسان الرضوية في إنتاج قطع غيار السيارات تعد من المجالات
وقال 'في دراسة تمهيدية للقدرات الاقتصادية الايرانية، استنتجنا ان بامكاننا اجراء مبادلات تجارية واسعة مع غرفة التجارة'.
وقال السفير ان الخطوة التالية في تطوير العلاقات الثنائية هي رسم استراتيجية للتعاون المستقبلي مع ايران في المستقبل القريب وعقد اجتماع مشترك للجان الاقتصادية بين البلدين، وسوف يقوم الرئيس 'حسن روحاني' برحلة الي النمسا.
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سفير النمسا لدي طهران: مشهد تؤدي دورا بارزا في تطوير العلاقات الثنائية

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