متولي الروضه الرضويه المقدسه يلتقي اعضاء جمعيه علماء مسلمي لبنان

وقال ابراهيم رئيسي خلال هذا اللقاء: إنّ الكفاح منقطع النظير للجيش اللبناني وجبهة المقاومة في منطقة القلمون الغربية وتطهيرهما لهذه المنطقة من الإرهابيين التكفيريين يُعتبر احد أهم الحروب التي شنت ضد الإرهاب في المنطقة والتي نجحت نهاية الأمر في ابعاد شبح الارهاب عن لبنان وشعبه.

وأضاف رئيسي بأنه يتوجب علي جميع دول العالم وخاصة الدول الغربية والاوروبية تكريم جبهة المقاومة وتكريم الشباب اللبنانيين والسوريين والعراقيين الذين بذلوا أرواحهم لمنع تأسيس موطن للارهابيين في المنطقة.

وأكّد رئيسي خلال هذا اللقاء أنه لو كان الداعشيون نجحوا في خلق موطن لهم في المنطقة لكانوا قد تحولوا الي غدة سرطانية جديدة تصدّر الارهاب وتمثل تهديداً عالمياً.

وأوضح ابراهيم رئيسي بأنّ الكيان الصهيوني وبسبب طبيعته الارهابية كان راغباً جداً بتأسيس موطن لجماعة داعش لكي تتولد بؤرة ثانية للارهاب الحكومي وسط منطقتنا إلّا أنّ جبهة المقاومة تصدت لهذه المؤامرة و وأدتها.

وأعرب سادن العتبة الرضوية المقدسة عن أمله بأن تطال هذه النهاية الكيان الصهيوني ايضاً باعتباره البؤرة الاولي للارهاب في المنطقة.

يذكر أنّ حجة الاسلام ابراهيم رئيسي وصل لبنان قبل يومين للإجتماع بشخصيات وعلماء دين لبنانيين كما إلتقي خلال هذه الزيارة برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله و رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلي في لبنان عبد الأمير قبلان.

إنتهي** ع ج** 1718

