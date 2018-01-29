تصدير اكثر من مليون طن من السلع غير النفطية من المحافظة المركزيه

اراك /29 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال 'مهدي ميراشرفي' رئيس جمارك المحافظة المركزيه ان اجمالي ما تم تصديره خلال العام الحالي (بدأ في21 مارس 2017) الي الخارج عبر جمارك المحافظة بلغ مليونا و 180 الف طن من البضائع بقيمة 788 مليونا و 654 الف دولار.

واضاف ' مير اشرفي' ان صادرات المحافظة شهدت خلال العشرة اشهر الاخيرة زيادة بنسبة 68% وزنا و 51% قيمتا وان معظم ماتم تصديره كان انواع الهيدروكربونات والبولي اثلين والمنتجات البلاستيكية و الزفت وانواع مختلفة من الزهور والنباتات والزجاج و السخانات الكهربائية والبلاط.
واردف انه تم تصدير البضائع الي 74 بلدا مختلفا ومنها افغانستان و تركيا و العراق و باكستان و طاجيكستان و ايطاليا و تركمانستان والصومال وارمينيا و قرقيزيا وبلغاريا و هولندا و المانيا و اذربيجان والبوسنة و البرازيل وفرنسا .
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اقتصاد

تصدير

محافظة مركزي

السلع الغير نفطية

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تصدير اكثر من مليون طن من السلع غير النفطية من المحافظة المركزيه

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