تصدير اكثر من مليون طن من السلع غير النفطية من المحافظة المركزيه

واضاف ' مير اشرفي' ان صادرات المحافظة شهدت خلال العشرة اشهر الاخيرة زيادة بنسبة 68% وزنا و 51% قيمتا وان معظم ماتم تصديره كان انواع الهيدروكربونات والبولي اثلين والمنتجات البلاستيكية و الزفت وانواع مختلفة من الزهور والنباتات والزجاج و السخانات الكهربائية والبلاط.

واردف انه تم تصدير البضائع الي 74 بلدا مختلفا ومنها افغانستان و تركيا و العراق و باكستان و طاجيكستان و ايطاليا و تركمانستان والصومال وارمينيا و قرقيزيا وبلغاريا و هولندا و المانيا و اذربيجان والبوسنة و البرازيل وفرنسا .

انتهي**م م** 1718

