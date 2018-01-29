ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 32% من محافظة اصفهان

اصفهان /29 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال' اسداله احمدي ونهري' رئيس جمارك محافظة اصفهان ان حجم الصادرات ارتفع خلال العشرة اشهر الاخيرة بنسبة 61% وزنا و 32% قيمتا .

واضاف' ونهري' انه تم خلال الفترة المذكورة تصدير ثلاثة ملايين و 885 الف طن من البضائع بقيمة مليار و 323 مليونا و 436 الف دولار الي 104بلدا.
واردف ان اهم ما تم تصديره كان الحديد والصلب بمبلغ 349 مليون دولار والبتروكيماويات بمبلغ 317 مليون دولار والسجاد بمبلغ 135 مليون دولار.
واضاف ان اهم الدول التي تم التصدير اليها خلال الفترة المذكورة هي العراق 356 مليون دولار ( 27%) و الامارات العربية المتحدة 205 مليون دولار ( 16%) افغانستان 192 مليون دولار (15%) باكستان 105 مليون دولار (8%) و تايلند 88 مليون دولار(7%).
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ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 32% من محافظة اصفهان

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