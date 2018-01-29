تصدير 20% من السلع غير النفطية الي العراق عن طريق منفذ مهران

ايلام/29 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال مساعد شؤون تنمية التجارة بالدائرة العامة للصناعة والمناجم والتجارة في ايلام انه تم خلال العام الحالي تصدير 20% من السلع الغير نفطية الي العراق عن طريق منفذ مهران الحدودي (غرب).

واضاف 'جميل شوهاني' في حديث لمراسل إرنا اليوم الاثنين، ان اجمالي ما تم تصديره الي العراق خلال التسعة اشهرالاخيرة من السلع الغير نفطية بلغ اربعة مليارات و 902 مليون و 201 الف و 270 دولارا .
وقال ايضا ان 20% من كل ماتم تصديره من السلع الغير نفطية خلال الفترة المذكورة كان عبر منفذ مهران الحدودي و بلغ 994 مليونا و 257 الفا و960 دولارا.
وأردف،ان البضائع التي تم تصديرها من حدود مهران الي العراق شملت مواد البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية.
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تصدير 20% من السلع غير النفطية الي العراق عن طريق منفذ مهران

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