تصدير 20% من السلع غير النفطية الي العراق عن طريق منفذ مهران

واضاف 'جميل شوهاني' في حديث لمراسل إرنا اليوم الاثنين، ان اجمالي ما تم تصديره الي العراق خلال التسعة اشهرالاخيرة من السلع الغير نفطية بلغ اربعة مليارات و 902 مليون و 201 الف و 270 دولارا .

وقال ايضا ان 20% من كل ماتم تصديره من السلع الغير نفطية خلال الفترة المذكورة كان عبر منفذ مهران الحدودي و بلغ 994 مليونا و 257 الفا و960 دولارا.

وأردف،ان البضائع التي تم تصديرها من حدود مهران الي العراق شملت مواد البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية.

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