إلغاء المنافسات الدولية لألعاب التزحلق علي الجليد للمعاقين

وأضاف رئيس هيئة ألعاب المنحدرات الثلجية لمحافظة البرز بأن المنافسات تقرّر إقامتها اليوم إلّا أن التساقط الكثيف للثلوج حال دون ذلك.

وقال صادق كلهر: إنّ الفرق المشاركة ستتنافس في فرع التزحلق المتعرج الطويل والقصير صباحاً ومساءً ابتداء من 30 يناير بمشاركه رياضيين من طاجكستان ومنغوليا وبلجيكا ورومانيا وايران والبالغ عددهم 23 رياضياً.

يذكر أنّ منتجع ديزين الدولي يبعد عن مدينة كرج 70 كيلومتراً غرب العاصمة طهران ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر حتي 3600 كيلومتر يتمتع بوجود فندقين و19 كوخاً سياحياً وخمسة مطاعم.

إنتهي** ع ج** 1718

