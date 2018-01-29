إلغاء المنافسات الدولية لألعاب التزحلق علي الجليد للمعاقين

كرج/29 كانون الثاني/ يناير-إرنا- تم إلغاء منافسات التزحلق علي الجليد للمعاقين التي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين في منتجع ديزين الدولي في مدينة كرج الايرانية بسبب الظروف المناخية .

وأضاف رئيس هيئة ألعاب المنحدرات الثلجية لمحافظة البرز بأن المنافسات تقرّر إقامتها اليوم إلّا أن التساقط الكثيف للثلوج حال دون ذلك.
وقال صادق كلهر: إنّ الفرق المشاركة ستتنافس في فرع التزحلق المتعرج الطويل والقصير صباحاً ومساءً ابتداء من 30 يناير بمشاركه رياضيين من طاجكستان ومنغوليا وبلجيكا ورومانيا وايران والبالغ عددهم 23 رياضياً.
يذكر أنّ منتجع ديزين الدولي يبعد عن مدينة كرج 70 كيلومتراً غرب العاصمة طهران ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر حتي 3600 كيلومتر يتمتع بوجود فندقين و19 كوخاً سياحياً وخمسة مطاعم.
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ورزش

منتجع ديزين الدولي

منافسات التزحلق علي الجليد

إلغاء المنافسات

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إلغاء المنافسات الدولية لألعاب التزحلق علي الجليد للمعاقين

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