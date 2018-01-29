اكاديمي ماليزي: فرض العقوبات علي ايران كان خطأ

واضاف محمد نور اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا، ان امريكا تستغل حق الفيتو لفرض العقوبات علي ايران و بعض دول العالم معتبرا ذلك بمثابة اعلان الحرب علي الاخرين.

واضاف إن هذه الاجراءات الامريكية تحد دون إحلال السلام و احياء الديمقراطية لان امريكا تستغل موقعها في الامم المتحدة لفرض الهيمنة علي الاخرين.

وفيما اشار إلي ثروات منطقة الشرق الاوسط بما فيها المصادر النفطية اضاف ان التدخل الامريكي في شؤون دول المنطقة يهدف الي فرض هيمنتها علي هذه المصادر.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ان قرارات الامم المتحدة و مجلس الأمن تأتي في اطار ضمان مصالح اعضائها سيما امريكا و من هذا المنطلق بات الامم المتحدة تفتقد مصداقيتها و فاعليتها.

وحول القضية الفلسطينية اكد ان جميع الدول الاسلامية تقدم الدعم لفلسطين و ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الداعم لفلسطين يثبت انها تقف الي جانب الشعب الفلسطيني رغم كل الدعايات التي تبثها امريكا والكيان الصهيوني ضد فلسطين.

انتهي**1110 ** 1718

