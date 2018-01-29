باحثون مسلمون يدعون المسلمين الي قطع علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني

كوالالمبور/ 29 كانون الثاني/ يناير/ارنا - المشاركون في مؤتمر 'الاقصي' في ماليزيا ، طالبوا في بيان، الي قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني بهدف دعم الفلسطينيين وتحرير فلسطين والقدس.

هذا البيان صدر مساء امس في بوتراجايا العاصمة الادارية لماليزيا وفي ختام المؤتمر وبتائيد عشرات الباحثين الماليزيين والاجانب المشاركين بالمؤتمر.
المدير التنفيذي للمؤتمر الدكتور 'محمد خيرالدين امان رازالي' ، قال للصحفيين حول البيان الختامي، ان دعوة الباحثين في الدول الاسلامية جاءت إثر محاولات بعض الدول العربية الرامية الي تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الي مدينة القدس .
واضاف ان الحل الوحيد لتحرير القدس يتمثل في قطع كافة انواع العلاقات السياسية والتجارية والتعليمية مع الكيان الصهيوني.
وأكد رازالي علي تضامن جميع الدول الاسلامية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الكيان الصهيوني .
وأعلن 'محمد خير الدين رازالي' وهو مدير مركز الدراسات الستراتيجية للحزب الاسلامي ' باس' الماليزي، ان هذا البيان سيقدم الي رئيس الوزراء الماليزي نجيب تون رزاق لعرضه علي قادة الدول الاسلامية.
كما أكد البيان علي ان القدس والمسجد الاقصي يجب ان يدخلا في المناهج الدراسية للدول الاسلامية بهدف رفع مستوي الوعي والمعلومات العامة لدي المسلمين خاصة جيل الشباب.
من جانبه قال مفتي الديار الماليزية ذوالكفلي محمد البكري، ان البيان تضمن تسمية عام 2018 بعام القدس لتعبئة المسلمين باتجاه تحرير القدس .
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ماليزيا

القدس

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باحثون مسلمون يدعون المسلمين الي قطع علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني

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