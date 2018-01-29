اغاثة 40 الف شخص كانوا عالقين بسبب موجة الثلوج في ايران

طهران / 29 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلنت منظمة ادارة الازمة في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اغاثة نحو 40 الف شخص واسكان 11 الفا بصورة طارئة بسبب تساقط الثلوج واجتياح العواصف الثلجية في 21 محافظة بالبلاد.

وافادت 'ارنا' ان عمليات الاغاثة والانقاذ جرت منذ الخميس لغاية الاحد في 149 محورا ومدينة وقرية وتمت اغاثة نحو 40 الف شخص في محافظات اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية واردبيل واصفهان والبرز وطهران وجهارمحال وبختياري وخراسان الرضوية وخوزستان وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكهكيلوية وبوير احمد وكلستان وكيلان ولرستان ومازندران والمحافظة المركزية.
وصرح بانه تم ارسال 44 شخصا الي المستشفيات للعلاج فيما تم معالجة 159 اخرين ميدانيا.
واوضح بان 852 فريقا انجز 2385 عمليات اغاثة وانقاذ من ضمنها تخليص نحو الفي سيارة عالقة بسبب الثلوج.
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اغاثة 40 الف شخص كانوا عالقين بسبب موجة الثلوج في ايران

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