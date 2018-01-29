تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

ودعا عضو مجلس اعيان الانبار مخلف العبيدي، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة 'العربي الجديد' القطرية ووكالات انباء محلية، الحكومة العراقية ومجلس النواب إلي وضع حد لوجود القوات الأميركية في العراق، لاسيما بعد انتهاء الحرب علي تنظيم داعش.

واشار العبيدي الي ان ما حصل مؤخرا في ناحية البغدادي 'جريمة ينبغي ألا تمر من دون عقاب للمتسببين فيها'.

وتساءل العبيدي عن سبب اشتراك قوة أميركية في عملية أمنية لاعتقال شخص واحد، مشيرا إلي احتمال وجود مؤامرة تستهدف نشر الفوضي في محافظة الأنبار قبيل موعد الانتخابات.

ووجه عضو مجلس أعيان الأنبار انتقادات حادة للجهات الرسمية بسبب صمتها عن هذه الجريمة التي حدثت أمام مرأي ومسمع الجميع.

من جانبه وصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر، قصف المروحية الاميركية في ناحية البغدادي بأنه تعد سافر علي حكومة العراق، وطالب بمحاسبة المعتدين والقصاص منهم فورا.

وقال الصدر في تغريدة له في حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر 'مرة اخري يثبت الاحتلال الامريكي طغيانه وعنجهيته بل وتعديه السافر علي حكومة العراق واستقلاليتها وسيادتها، وذلك بقصفه العشوائي والظالم لناحية البغدادي'.

في حين دعت النائب عن التحالف الوطني، فردوس العوادي، الحكومة العراقية الي رفع شكوي قضائية لمجلس الامن الدولي ضد قوات التحالف الدولي، لقصفها المستمر المتعمد لقواتنا المسلحة.

وحملت النائب العوادي، الحكومة مسؤولية ما حدث في ناحية البغدادي وسقوط عدد من الشهداء والجرحي من عناصر القوات الامنية العراقية.

واشارت العوادي الي 'ان قوات التحالف الدولي التي تقودها امريكا ما زالت مستمرة باستهتارها بدماء العراقيين من ابناء قواتنا المسلحة ومحاولة اضعافها وانتقامها منها بسبب انهائها للمشروع الداعشي الذي كانت تقوده هي ومن لف لفها من الدول التي دعمته مثل تركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الخليجية، وان هذه الجريمة ليست الاولي ولن تكون الاخيرة بأن تقصف قواتنا من قبل القوات الامريكية.

وحسب المصادر المحلية فأن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب احد عشر اخرون بينهم مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير شرطة الناحية العقيد سلام العبيدي، فجر يوم اول امس السبت، بفعل قصف جوي اميركي قيل انه حصل بالخطأ.

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