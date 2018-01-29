نادي نفط الوسط العراقي يقترب من ضم محترف ايراني ثان

بغداد / 29 كانون الثاني / يناير / ارنا - اقترب فريق نفط الوسط العراقي لكرة القدم من ضم محترف ايراني ثان بعد تعاقده رسميا مع اللاعب الايراني سعيد رضائي، ومن المنتظر ان يصل اللاعب الجديد حسين صادقي لمدينة النجف، ظهر ،اليوم الاثنين ،للانخراط في تدريبات الفريق .

وقال عادل نعمة، مدرب فريق نفط الوسط في تصريح صحفي 'من المنتظر وصول حسين صادقي الاثنين للانخراط في التدريبات علي سبيل الاختبار' .
واضاف ان 'نجاح تجربة الايراني سعيد رضائي، الذي أثبت أنه مؤهل للدفاع عن ألوان نفط الوسط، سعينا لضم محترف ايراني جديد' .
واشار الي ان 'صادقي يلعب بمركز وسط الملعب، ولدينا تصور كامل عن مستواه، لكننا اتخذنا قرارا كجهاز فني، بعدم التعاقد مع أي لاعب، الا بعد الاطلاع علي مستواه من خلال التدريبات والاختبار الفني والطبي' .
ولفت الي ان 'نفط الوسط سيضيف سعيد رضائي بعد فتح الانتقالات الشتوية، بالاضافة للاعبين او 3 محليين تم الاتفاق معهم، والاختبار سيكون فاصلا للمحترف الايراني صادقي لاضافته للقائمة من عدمه' .
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نادي نفط الوسط العراقي يقترب من ضم محترف ايراني ثان

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