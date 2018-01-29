كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

وذكر بيان المقاومة الاسلامية (كتاب حزب الله)، ان 'الجريمة البشعة التي ارتكبتها القوات الامريكية، باستهداف الابرياء في ناحية البغدادي، تدل علي مدي الاستهتار والاستخفاف، بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه، وان هذه القوات، التي تصر علي تدنيس ارضنا ومدننا، بشكل غير شرعي ولا قانوني ، انما باتت تشكل خطرا محدقا، علي امننا وسيادتنا، وان بقاءها تسرح وتمرح بلا رقيب ولا حسيب، يجعلها تتمادي في التجاوز وارتكاب الجرائم بحجج واهية، في الوقت الذي كانت تغض فيه الطرف، عن تحركات عصابات داعش وارتالها، وترفض استهدافها بحجة تواجد المدنيين معها، ولكنها اليوم تقتل المدنيين الابرياء بدم بارد، في تعد فاضح لا يمكن السكوت عليه'.

وأضاف البيان، اننا 'حذرنا مرارا من هذا التواجد العسكري المشبوه، وطالبنا الحكومة والبرلمان، بضرورة اخراج هذه القوات المحتلة المجرمة، والا فسيكون للشعب العراقي وقواه الوطنية، موقف حازم من الاطراف التي تتستر علي هذا التواجد، وقد تتوهم الادارة الامريكية المعروفة بسياستها التآمرية والعدوانية، ان هذا التستر يمنحها الذريعة لابقاء قواتها العسكرية، وتحدي ارادة شعبنا وفرض الامر الواقع عليه' .

وشدد البيان بالقول، 'نؤكد اليوم علي الحكومة والبرلمان ونقول لهم لا تمتحنوا صبر المقاومة الاسلامية فلن نصبر علي اراقة دماء الأبرياء ولابد لكم من موقف يتناسب مع عظم الجريمة بالخصوص ان هؤلاء الشهداء لا ذنب لهم الا أنهم كانوا قد تصدوا لعصابات داعش الوهابية، صنيعة الامريكان' .

واكد علي ان 'شعب العراق البطل لم يكن بحاجة الي هذه القوات، عندما واجه مؤامرة داعش، ولن يحتاجها بعد ان حرر ارضه منها، وبعد ان امتلك قدرات عسكرية عالية، وخبرة واسعة يشهد لها العالم، في مواجهة أشد التهديدات والتحديات، وعليه لابد من موقف رسمي حازم، لطرد هذه القوات الغاشمة، قبل ان يمرغ أنفها، وتجبر علي الهروب ذليلة، بضربات موجعة، لرجال جربت شدتهم وبأسهم من قبل' .

وكان المتحدث بأسم التحالف الدولي قد رد، السبت، علي اتهام التحالف بقتل مدنيين بعملية امنية في ناحية البغدادي، وقال ان قوات التحالف لا تقوم بعمليات أحادية الجانب في العراق، مؤكدا ان جميع العمليات تأتي بطلب من الحكومة العراقية ولا توجد عمليات للتحالف الدولي أحادية الجانب في البلاد وان خلية الاعلام الحربي العراقية قدمت معلومات عما جري، السبت، في محافظة الانبار من عمليات ضد تنظيم داعش .

وكانت خلية الاعلام الحربي العراقية ذكرت في وقت سابق، توضيحا حول عملية ناحية البغدادي فيما اوضحت هدفها الاساس وكشفت عن سبب التدخل الجوي من التحالف الدولي، مشيرة الي انه توفرت لدي قيادة العمليات المشتركة معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد أحد القيادات الارهابية في تنظيم داعش وهو (كريم عفات علي السمرمد) في احد بيوت ناحية البغدادي للاجتماع مع خلية ارهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الامنية والمواطنين .

وانه واستنادا الي تلك المعلومات كلفت علي الفور قوة من لواء المشاة الثامن وباسناد جوي من طيران التحالف الدولي لغرض مداهمة المكان واعتقال الارهابي المطلوب للقضاء، وبعد تنفيذ المداهمة والقبض علي الارهابي وأثناء التفتيش وجمع الادلة تعرضت القوة الي هجوم برمانة يدوية من أحد المنازل المجاورة مما استدعي الرد عليها بسرعة، وبعدها انسحبت القوة الي مقر انطلاقها .

واكدت خلية الاعلام الحربي العراقية انه وفي طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة وقد تمت العملية في الساعة 02:00 فجر يوم السبت 27 كانون ثاني / يناير 2018، وان قيادة العمليات المشتركة وجهت بفتح تحقيق بالحادث .

انتهي ع ص **380** 2342

