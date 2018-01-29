متحدث عسكري: سيبدأ العمل قريبا لتاهيل المدمرة 'دماوند'

انزلي / 29 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن المتحدث باسم الجيش الايراني العميد تقي خاني ان هيكل المدمرة دماوند قد تضرر الا انه ليست هنالك قيود لتصليحها وستبدا عمليات اعادة تاهيلها قريبا.

وقال العميد تقي خاني، في تصريح ادلي به الاحد، ان المدمرة دماوند وخلال دخولها الي الميناء وبسبب الظروف المناخية السيئة والامواج الهائجة ارتطمت بكواسر الامواج في بحر قزوين ولحقت بالهيكل اضرار جادة حيث بحث الخبراء مدي الاضرار التي لحقت بها وفصل الاجزاء المتضررة ونقلها الي المصنع لتصليحها.
واضاف، انه بالنظر الي العمق الضئيل لمكان وقوع الحادث والذي يتراوح ما بين 4 الي 5 امتار فان غرق المدمرة غير وارد وستنقل الاجزاء المتضررة الي المصنع لتصليحها وتركيبها مرة اخري.
ونوه الي ان مثل هذه العمليات تجري عادة في الصناعات البحرية بمختلف بلدان العالم وسيتم العمل علي اعادة تأهيل المدمرة بسرعة الا ان العواصف والامواج الهائجة وارتفاع منسوب مياه البحر اعاقت فصل بعض الاجزاء منها وسيباشر العمل في النقل والصيانة بعد استقرار الوضع المناخي في سواحل بحر قزوين.
يذكر ان المدمرة دماوند وحين دخولها الي ميناء انزلي قبل 20 يوما، قد ارتطمت بكواسر الامواج بسبب التغييرات المناخية المفاجئة وزيادة سرعة الرياح والعواصف القوية في بحر قزوين، ما ادي الي الحاق اضرار بهيكل المدمرة.
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المتحدث باسم الجيش

المدمرة دماوند

عمليات تاهيل

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متحدث عسكري: سيبدأ العمل قريبا لتاهيل المدمرة

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