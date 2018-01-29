العمید باكبور یعلن انتهاء الاشتباك مع خلیة داعش باعتقال 16 منهم وقتل 5 آخرین

وقال العمید باكبور فی تصریح له الیوم الاحد: انه فی هذا الاشتباك الذی بدأ صباح یوم أمس بین قوات مقر 'النجف الاشرف' التابع للقوة البریة للحرس الثوری مع الارهابیین التكفیریین، تم القاء القبض علي 16 رهابیا داعشیا وقتل خمسة آخرین ایضا.

واشار قائد القوة البریة للحرس الثوری الي انه من بین الارهابیین الخمسة الذین قتلوا، قام 3 منهم بتفجیر انفسهم باحزمة ناسفة اثناء محاصرتهم.

واوضح العمید باكبور ان الاشتباك مع الارهابیین التكفیریین الدواعش استغرق اكثر من 30 ساعة، وقال: انه خلال هذا الاشتباك الصعب والشاق استشهد 3 من مقاتلی مقر 'النجف الاشرف' للقوة البریة للحرس الثوری البواسل.

واوضح بان غالبیة الارهابیین الذین تم القبض علیهم خلال هذه العملیة هم اجانب واضاف، ان مقاتلی القوة البریة للحرس الثوری الشجعان وبمعیة سائر الاجهزة الامنیة والاستخباریة والعسكریة والشرطیة والقوات المحلیة بالمنطقة وفی ظل الرصد الاستخباری لتحركات المعادین للثورة والزمر الارهابیة، سیردون بكل حزم علي تحركات هؤلاء.

انتهي ** 2342

